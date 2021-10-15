Новости

Вышел трейлер седьмого сезона "Сватов" 14:51
В Северной Корее раскритиковали южнокорейский сериал "Игра в кальмара" 14:20
Вышел русский трейлер сериала "Сексуальная жизнь студенток" 13:58
Дэвид Теннант о "Докторе Кто": Никогда не говори никогда 13:21
Вышел трейлер семейного фильма "Большой красный пес Клиффорд" 13:14

Видео: "Игра в кальмара" с персонажами из "Истории игрушек"

Новости
    15.10.2021, 14:35
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Mark Cannataro Films Фото: youtube.com/ Mark Cannataro Films
Фото: youtube.com/ Mark Cannataro Films

Канадский видеоблогер Марк Каннатаро опубликовал на своем YouTube-канале видео на тему "Игры в кальмара".

Фото: kinopoisk.ru
Том Холланд назвал "Нет пути домой" финалом франшизы "Человека-паука"

В нем он заменил участников шоу на персонажей из франшизы "История игрушек".

Ранее в Сети была представлена эта же сцена, но показанная в антураже российских дворов.

"Игра в кальмара" стала самым популярным проектом за всю историю Netflix, проект рассказывает об игроках, которые из-за нужды в деньгах принимают приглашение поучаствовать в соревнованиях, за победу в которых обещана крупная сумма, но ставки при этом смертельно высоки.

Новости

Участника шоу MTV "Экс на пляже" зарезали за шум у бассейна 13:03
Вышел трейлер фантастического боевика с Уиллисом "Преступный квест" 12:56
Умерла создательница "Американской утопии" Дайан Вейерманн 12:02
Трейлер: Олаф из "Холодного сердца" пародирует диснеевскую классику 11:57
⧣ видео
Фото: kinopoisk.ru
Видео: Джаред Лето позвонил неизлечимо больной девушке из России 14.10.2021
Netflix показал промо нового сезона сериала "Ты" про маньяка с книжкой 14.10.2021
В Сети показали, как "Игра в кальмара" выглядела бы в России 14.10.2021
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Вышел новый трейлер сериала Marvel "Соколиный глаз" 11:25
Вышел тизер шестого сезона "Чужестранки" 11:18
Вышел русский тизер сериала "И просто так" 14.10.2021
⧣ интернет
Фото: Дмитрий Сосновский/ РГ
Раскрыты название и дата выхода нового фильма М. Найта Шьямалана 14.10.2021
Трейлер перезапуска "Один дома" собирает огромное количество дизлайков 13.10.2021
Уилла Поултера показали в образе персонажа Marvel Адама Уорлока 12.10.2021