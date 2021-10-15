Видео: "Игра в кальмара" с персонажами из "Истории игрушек"

Канадский видеоблогер Марк Каннатаро опубликовал на своем YouTube-канале видео на тему "Игры в кальмара".

В нем он заменил участников шоу на персонажей из франшизы "История игрушек".

Ранее в Сети была представлена эта же сцена, но показанная в антураже российских дворов.

"Игра в кальмара" стала самым популярным проектом за всю историю Netflix, проект рассказывает об игроках, которые из-за нужды в деньгах принимают приглашение поучаствовать в соревнованиях, за победу в которых обещана крупная сумма, но ставки при этом смертельно высоки.