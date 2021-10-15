Видео: серия ошибок и неудач привела водителя эвакуатора к увольнению

Старую бразильскую пословицу "A pressa e inimiga da perfeição" можно перевести как "Поспешишь - людей насмешишь". Именно так можно подытожить серию ошибок и недоразумений, которая приключилась с героем этого видео всего за пару-тройку минут. Зафиксируй он легковушку на кузове своего эвакуатора чуть аккуратнее, проверь все лишний раз - до сих пор бы мог трудиться на этой работе. Но теперь-то, конечно, не судьба.

По ошибкам, которые допустил наш герой, можно смело писать мануал. Во-первых, бразилец зафиксировал эвакуированный хэтчбек лишь ремнем-трещоткой, не используя колесные захваты. И тот при первой же неровности дороги съехал с кузова на брусчатку.

Во-вторых, не снизил скорость при повороте. Чудо, что легковушка не кувыркнулась набок.

В-третьих, не проследил, чтобы колеса эвакуированного транспорта были выровнены по прямой. Съехавший с эвакуатора хэтчбек тут же начал выписывать кренделя.

В-четвертых, не поставил эвакуатор на ручник и в итоге протаранил грузовиком и другую машину, и чужой забор.

Неизвестно, сколько еще ошибок он допустил при доставке эвакуированной легковушки к месту назначения. Ролик, увы, обрывается, а ведь мы увидели не все злоключения, которые выпали бразильскому шоферу-растяпе. "Вот так выглядит последний день на работе", - философски резюмировал кто-то в комментариях.