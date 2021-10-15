ВОЗ назвала одну из главных причин тяжелой формы COVID-19

На фоне пандемии особое беспокойство Всемирной организации здравоохранения вызывает ожирение населения, заявил глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний доктор Кремлин Викрамсингхе.

По его словам, проблема ожирения еще больше усугубилась во время пандемии - из-за самоизоляции и удаленной занятости усилилась тенденция к нерегулярному питанию. Ситуация ухудшилась и среди детей.

Как рассказал Викрамсингхе, дети и подростки стали аудиторией для рекламы нездоровых продуктов и данные, в частности, из Великобритании, показывают, что изменился характер и режим их перекусов.

"Сегодня нас очень беспокоит ситуация с питанием, потому что мы знаем, что те, кто имеет ожирение, имеет очень высокий риск наиболее серьезного развития коронавируса", - цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее вирусолог из США рассказала, каким может быть самый страшный сценарий развития ситуации с пандемией коронавируса. По ее мнению, угрозы для человечества в целом нет, но через несколько поколений люди могут стать другими.