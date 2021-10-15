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Рубрика: Общество

ВОЗ назвала одну из главных причин тяжелой формы COVID-19

Текст: Евгения Думанская
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На фоне пандемии особое беспокойство Всемирной организации здравоохранения вызывает ожирение населения, заявил глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний доктор Кремлин Викрамсингхе.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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По его словам, проблема ожирения еще больше усугубилась во время пандемии - из-за самоизоляции и удаленной занятости усилилась тенденция к нерегулярному питанию. Ситуация ухудшилась и среди детей.

Как рассказал Викрамсингхе, дети и подростки стали аудиторией для рекламы нездоровых продуктов и данные, в частности, из Великобритании, показывают, что изменился характер и режим их перекусов.

"Сегодня нас очень беспокоит ситуация с питанием, потому что мы знаем, что те, кто имеет ожирение, имеет очень высокий риск наиболее серьезного развития коронавируса", - цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее вирусолог из США рассказала, каким может быть самый страшный сценарий развития ситуации с пандемией коронавируса. По ее мнению, угрозы для человечества в целом нет, но через несколько поколений люди могут стать другими.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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