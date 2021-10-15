Врач посоветовал контактировавшим с больными COVID есть больше овощей

Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что необходимо в качестве профилактики после контакта с человеком, больным коронавирусом. По его словам, кроме соблюдения самоизоляции таким людям нужно есть больше фруктов и овощей.

"Сейчас осень, большое количество овощей и фруктов. Надо их более активно потреблять", - цитирует РИА Новости Малышева. По его словам, контактировавшему с больным COVID-19 в день нужно обязательно съедать 400-500 грамм овощей и фруктов.

Ранее сообщалось, что коронавирус будет протекать легче у пациента, если при контакте с больным COVID-19 он был в маске, а затем вымыл руки и лицо, прополоскал горло водой или специально предназначенным для этого раствором антисептика. Благодаря этому в организм попадет меньшая доза вируса, а в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее.