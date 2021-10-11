В Роспотребнадзоре рассказали, в каком случае пациент легче перенесет COVID-19

Коронавирус будет протекать легче у пациента, если при контакте с больным COVID-19 он был в маске, а затем прополоскал горло и умылся. Об этом РИА Новости рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Она пояснила, что важно не только наличие маски при контакте с инфицированным человеком, но также и последующее мытье рук и лица, полоскание горла водой или специально предназначенным для этого раствором антисептика. Благодаря этому в организм попадет меньшая доза вируса, а в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее.

Младший научный этого института, врач-терапевт Дарья Хавкина отметила, что новый штамм коронавируса в целом не повлиял на сроки болезни, но осложнения стали проявляться быстрее, нередко уже на пятый день. По данным специалистов, тяжелее и дольше болеют люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболевания.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как восстановить память после COVID-19. Ежедневное разгадывание кроссвордов, запоминание стихов или других текстов, решение математических задач - благотворно влияют на мыслительную деятельность и память. Наиболее правильный комплекс мероприятий могут порекомендовать терапевт или невропатолог. Также таким пациентам могут назначать витаминные комплексы.