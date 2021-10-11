Новости

В Ростове для туристов запустили кулинарное шоу "Еда и мир" 06:01
Глава минфина США предупредила о финансовом кризисе 05:40
Вильфанд: В центре Европейской России можно загорать при +14 градусах 05:40
Ракету "Союз-2.1б" установили на стартовом столе космодрома Восточный 05:29
В Роспотребнадзоре рассказали, в каком случае пациент легче перенесет COVID-19 04:45
Вильфанд предупредил о дожде и похолодании в Москве 04:20
Президента Бразилии не пустили на футбольный матч без прививки от COVID-19 04:16
Медведев: Союзничество США и Украины непрочно и разлетится в прах 03:23
Юристы напомнили о праве на компенсацию при ошибочном списании денег приставами 03:23
Врач Ирина Ярцева назвала способ нормализовать режим сна 03:06
МИД РФ: Заявление премьера Албании об объединении с Косово неприемлемо 02:26
В Гидрометцентре сообщили о резком потеплении на Урале и в Черноземье 01:45
Минюст Грузии сообщил об удовлетворительном состоянии здоровья Саакашвили 00:52
Сирийский военный погиб при снайперском обстреле в провинции Идлиб 00:30
Онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 Словения - Россия 00:05
Франция обыграла Испанию в финале Лиги наций 00:03
Врач рассказал об ухудшении состояния здоровья Саакашвили 10.10.2021
Лавров: В ЕС предвзято относятся к российским вакцинам от коронавируса 10.10.2021
СК возбудил дело после гибели москвички под электробусом 10.10.2021
Гибель москвички под электробусом попала на видео 10.10.2021
Более 41 тысячи человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 10.10.2021
Ученые обнаружили, что Земля стала более темной 10.10.2021
Артиллерию оснащают новыми самоходками и комплексами разведки "Зоопарк-1М" 10.10.2021
В Югре решили запретить мероприятия с участием более 50 человек 10.10.2021
В Москве пассажир толкнул женщину под едущий электробус 10.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
11.10.2021 04:45
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, в каком случае пациент легче перенесет COVID-19

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Коронавирус будет протекать легче у пациента, если при контакте с больным COVID-19 он был в маске, а затем прополоскал горло и умылся. Об этом РИА Новости рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
ВОЗ: В борьбе с коронавирусом пройдено около 60% пути

Она пояснила, что важно не только наличие маски при контакте с инфицированным человеком, но также и последующее мытье рук и лица, полоскание горла водой или специально предназначенным для этого раствором антисептика. Благодаря этому в организм попадет меньшая доза вируса, а в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее.

Младший научный этого института, врач-терапевт Дарья Хавкина отметила, что новый штамм коронавируса в целом не повлиял на сроки болезни, но осложнения стали проявляться быстрее, нередко уже на пятый день. По данным специалистов, тяжелее и дольше болеют люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболевания.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как восстановить память после COVID-19. Ежедневное разгадывание кроссвордов, запоминание стихов или других текстов, решение математических задач - благотворно влияют на мыслительную деятельность и память. Наиболее правильный комплекс мероприятий могут порекомендовать терапевт или невропатолог. Также таким пациентам могут назначать витаминные комплексы.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Лавров: В ЕС предвзято относятся к российским вакцинам от коронавируса
Водителю попавшего в ДТП авто, где ехала Собчак, избрали меру пресечения
В МИД РФ рассказали об условиях визита Нуланд в Москву
Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали
За сутки в России подтверждено 28 647 случаев COVID-19 в 85 регионах
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"