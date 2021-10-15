Врачи сообщили о самочувствии госпитализированного Билла Клинтона

Сотрудники медицинского центра Калифорнийского университета надеются, что экс-президент США Билл Клинтон вскоре может быть выписан из лечебного учреждения. Об этом говорится в заявлении врачей, распространенном представителем Клинтона.

"Число белых кровяных телец у него снижается, он хорошо реагирует на антибиотики", - цитирует ТАСС сообщение. Медики отметили, что постоянно контактируют с командой врачей Клинтона в Нью-Йорке, в том числе с его кардиологом, так как экс-президент перенес операцию на сердце.

Ранее в пятницу телеканал CNN сообщил, что 75-летний Клинтон был госпитализирован с заражением крови. Отмечалось, что политик в хорошем настроении и идет на поправку.