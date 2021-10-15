За первые часы переписи заполнили анкеты 1,1 млн человек

Стартовавшая сегодня Всероссийская перепись населения к 13.15 мск первого дня уже собрала информацию об 1,1 млн жителей России, сообщил замглавы Росстата Павел Смелов.

"В первый день переписчики проходят обучение и оформляют документы, так что все эти анкеты были заполнены самими жителями России на портале Госуслуг, - сказал Павел Смелов. - Онлайн-анкета очень удобная, среднее время ее заполнения - 20 минут, хотя сам я сегодня справился за 5 минут".

Собирать информацию о тех, кто не сможет или не захочет самостоятельно заполнять анкету онлайн, будут переписчики. На всю страну их будет 268 тысяч человек. У каждого из них будет по электронному планшету, в который и занесут все данные. Оттуда они попадут на серверы Росстата.

"Обработка данных пройдет в рекордно короткий срок - чуть больше года, - добавил Павел Смелов. - Первыми мы раскроем данные о численности населения России. Нам потребуется некоторое время для обобщения информации и исключения случаев дублирования сведений, когда анкеты независимо друг от друга заполнили разные члены домохозяйства".

Дольше всего Росстат будет считать данные о национальном составе россиян. Этот пункт анкеты открытый, каждый может указать любую национальность. В результате из-за ошибок, опечаток и разных вариантов названия народности данные по их численности могут быть искажены, объяснил Павел Смелов. Чтобы не допустить этого, специалисты Росстата выверят каждую нестандартную запись с учеными из института имени Миклухо-Маклая РАН.