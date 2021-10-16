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Андрей Разин рассказал о нежелании Александра Серова вакцинироваться

Новости
    16.10.2021, 11:24
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Создатель проекта "Ласковый май", советский, российский продюсер и певец Андрей Разин прокомментировал в Instagram ситуацию с Александром Серовым - исполнитель заболел COVID и был в тяжелом состоянии госпитализирован.

"Очень переживаю за здоровье и жизнь Саши Серова. Так получилось, что и у Саши, и у меня дебют на телевидении состоялся в передаче "Утренняя почта" в августе 1985 года", - вспоминает продюсер, разместив соответствующее видео, и далее вспоминая про обстоятельства съемок приведенного клипа.

"Саша сам из города Николаева. Игорь Крутой написал ему эту песню. Он как раз был директором этой "Утренней почты". Я всегда призывал всех прививаться. Кстати, "Дискотека "Союз" и все солисты группы "Ласковый май" привились от ковида "Спутником-V", поэтому заболевших среди них нет", - уверенно излагает Разин.

После он посетовал, что к сожалению, Серов не стал прививаться, и с ним случилась беда. Сейчас артист находится в реанимации с почти 80%-м поражением легких, на аппарате ИВЛ в глубочайшем кризисе.

Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
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Как заверяет Разин, он молит Бога, чтобы коллега справился с болезнью. "Это еще раз напоминает о том, что непривитые люди тяжело переносят эту болезнь", - акцентирует он.

"Будем молиться за Сашу. Надеюсь, что всё обойдется. Саша держись, мы с тобой!", - заключил свой пост продюсер.

В комментариях - множество возгласов поддержки и теплых пожеланий.

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