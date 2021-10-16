Чего категорически нельзя делать с автомобилем в преддверии холодов

В преддверии холодов ответственные автовладельцы прописывают своим "железным коням" внеплановое ТО, которое проводят, как правило, своими силами. Дабы подстелить соломки, превентивно подзаряжается или меняется аккумулятор, герметизируется система охлаждения двигателя, заливаются новые технические жидкости. Все бы хорошо, но многие такие процедуры в конечном итоге выходят боком. Разбираемся, почему.

Начнем с самой типичной ошибки, которую допускают владельцы подержанных машин. Опасаясь, что патрубки системы охлаждения с наступлением холодов дадут течь, "умельцы" меняют резиновые элементы вместе с хомутами, но чаще ограничиваются заменой одних лишь хомутов.

Между тем, патрубки за годы эксплуатации, как правило, дубеют, а хомуты врастают в эту затвердевшую конструкцию. Устанавливая новый хомут на старую резиновую трубку, "мастера" таким образом провоцируют течь антифриза из системы охлаждения. Ведь новый хомут оказывается неспособным обеспечить герметичность зажима.

Кроме того, основательно затянутые хомуты могут спровоцировать также и растрескивание и разрыв старых трубок. Отсюда - рекомендация: если меняете элементы системы охлаждения мотора, старайтесь сделать это до наступления холодов, а также устанавливайте новые хомуты и другие виды зажимов обязательно вместе с новыми патрубками. Наконец, на подержанных машинах не стоит проверять герметичность системы характерным подергиванием патрубков. По причине, указанной выше, хомуты могут сместиться с точек креплений и герметичность системы ввиду затвердевших патрубков нарушится.

Не менее редкая ошибка при подготовке автомобиля к зимнему сезону - использование не новых расходников. К примеру, у многих в гараже завалялись емкости с омывайкой, которая была приобретена год назад, а то и раньше. Казалось бы, какие проблемы? Залил в бачок омывателя - и пользуйся. Однако за длительное время хранения часть спирта, придающего жидкости незамерзающие свойства, могла испариться, особенно если емкость хранилась на жаре и была неплотно закрыта. Не менее часто "экономы" заливают перед зимним сезоном летнюю омывайку, да и не утруждают себя очистить систему от воды, которая была залита еще с осени. Результат предсказуем - замерзший бачок.

Есть также категория водителей, убежденных, что к зимнему сезону можно установить на автомобиль старые щетки стеклоочистителя. На самом же деле эффективность очистителя лобового стекла в мороз заметно снижается. Ведь холод ухудшает эластичность резины, и кроме того, ленты, трудившиеся несколько лет, в том числе и зимой, уже пострадали от песка, соли и реагентов и будут прилегать к лобовому стеклу неплотно. Соответственно - неизбежны разводы, так называемое замыливание и плохо очищенные области. Можно, конечно, "реанимировать" щетки, протерев резиновую ленту чистящим средством или спиртом, но эффект будет непродолжителен. Поэтому скупиться на новые, лучше зимние бескаркасные щетки, перед сезоном холодов точно не следует.

Медвежью услугу своему автомобилю можно оказать также, установив перед зимой нештатную противоугонную систему или другие дополнительные потребители энергии, например, аудиооборудование. Мало того, что в холода АКБ теряет заряд заметно быстрее, чем в теплое время. Одна лишь некорректно установленная "сигналка" может ускорить время полного разряда батарей очень серьезно. Если наступят сильные морозы, а водитель будет держать машину на приколе или совершать лишь короткие поездки, аккумулятор может "высадиться" буквально за две-три недели. Таким образом, именно перед зимой не рекомендуется проводить какие-либо манипуляции с бортовой электрикой.

Случается также, что, начитавшись советов в Сети, владельцы решаются залить в двигатели своих машин моторное масло с уменьшенной вязкостью. Хотя для средней полосы России вполне подойдет масло стандарта SAE индекса 10W-30 (до -25С). Напомним, что первая цифра индекса характеризует минимальную температуру, при которой будет обеспечена смазываемость деталей, вторая цифра характеризует вязкость масла уже на прогретом моторе. Чем выше второе число, тем выше вязкость, читай -густота. Чтобы понять, при какой минимальной температуре будет обеспечиваться смазываемость, нужно от первой цифры отнять 35. То есть, для масла 5W40 это минус 30 градусов.

Стремясь повысить этот порог и увеличить производительность мотора, некоторые "заправляют" масло с параметрами 0W20 и 0W30. В результате мотор легко запускается и, пока не прогреется, работает в оптимальном режиме. Однако по мере прогрева и в особенности при активной езде на высоких оборотах слой масляной пленки становится слишком тонким, и наступает масляное голодание. Иначе говоря, последствия от использования маловязких масел зимой могут быть губительными, вплоть до проворота вкладышей и износа шеек коленвала. Поэтому лучше заливать более густое масло, чем более жидкое, и предпочесть "минералке" и "полуминералке" "синтетику".