ЦКПЗ США: Вакцинация в 11 раз снижает риск смерти из-за COVID-19

Риск летального исхода из-за COVID-19 у вакцинированных людей более чем в 11 раз ниже, чем у тех, кто не делал прививку. Такие сведения обнародовали в пятницу федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Американские специалисты привели статистику за август этого года. Из нее следует, что невакцинированные американцы умирали от коронавируса в 11,3 раза чаще чем те, кто привился. Риск заражения у непривитых был в среднем в 6,1 раза выше, пишет ТАСС. Подчеркивается, что вакцинация от COVID-19 снижает вероятность заражения и помогает легче перенести заболевания в случае, если заражение все же произошло.

К настоящему моменту Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала для экстренного применения в борьбе с пандемией коронавируса семь вакцин. До конца года организация может одобрить и российскую вакцину "Спутник V", если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов.