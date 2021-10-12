ВОЗ может одобрить вакцину "Спутник V" до конца года

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, когда организация сможет одобрить "Спутник V". Старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан пояснила, это может произойти до конца года. При условии, что в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов. Об этом эксперт заявила в интервью РИА Новости.

Ранее в ВОЗ сообщили, что процесс оценки вакцины "Спутник V" был приостановлен из-за нехватки ряда юридических процедур. Речь идет о данных в досье, которыми занимается Российский фонд прямых инвестиций.

Сумия Сваминатан отметила, что российские власти заверили ВОЗ в скором подписании этих документов. Как только это будет завершено, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция, добавила эксперт.