ВОЗ: Проблема, мешавшая процедуре оценки "Спутника V", решена

Проблема, из-за который был приостановлен процесс оценки российской вакцины "Спутник V", решена. Об этом заявила помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао.

"Как вы знаете, процесс был приостановлен из-за нехватки ряда юридических процедур​​​. И я рада заявить, что во время дискуссий с правительством России проблема оказалась решена", - цитирует чиновницу РИА Новости.

Ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что разработчики вакцины рассчитывают, что "Спутник V" будет зарегистрирован Всемирной организацией здравоохранения до конца ноября.

В понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что основная проблема с регистрацией российской вакцины от коронавируса в ВОЗ заключается в разных подходах к регистрации новых препаратов. "Были вопросы к документам, к продукту претензий не было", - пояснил Мурашко.

"Спутник V" - первая в мире вакцина от коронавируса. Сейчас российский препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением около четырех миллиардов человек (более 50% населения Земли). По количеству одобрений со стороны государственных регуляторов он занимает второе место в мире.