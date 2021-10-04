Мурашко сообщил, что больше нет проблем для регистрации "Спутника V" в ВОЗ

В течение недели вопрос с регистрацией российской вакцины от коронавируса во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) будет решен. Об этом заявил на форуме "Биотехмед" министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он пояснил, что основная проблема была в разных подходах к регистрации новых препаратов в нашей стране и в ВОЗ. "Были вопросы к документам, к продукту претензий не было", - пояснил министр.

По словам Мурашко, нужный пакет документов уже сформирован и регистрирующая препарат компания подаст их до конца текущей недели.

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