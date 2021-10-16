Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.10.2021 14:00
Рубрика: Легковые авто

Эксперт: найти автомобиль в хорошем состоянии становится все сложнее

Текст: Александр Чупров
Фото: Борис Захаров Фото: Борис Захаров
Фото: Борис Захаров

В настоящее время существует острая нехватка новых машин, многие клиенты не готовы переплачивать или ждать свой автомобиль и все чаще обращают внимание на подержанные машины.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Чего категорически нельзя делать с автомобилем в преддверии холодов

В результате найти на "вторичке" автомобиль в хорошем состоянии и с маленьким пробегом становится сложнее, рассказал "РГ" руководитель направления продаж автомобилей с пробегом ГК "Автомир" Юрий Савичев.

"Сложившаяся экономическая ситуация в стране приводит к увеличению срока эксплуатации автомобилей, а это не лучшим образом сказывается на качестве автопарка с пробегом. Поскольку новые автомобили становятся недоступными, многие автовладельцы решили отложить обновление автомобиля, что сокращает размер вторичного авторынка, а также автоматически повышает спрос и цены на оставшиеся предложения", - добавляет директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов.

По оценкам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, до конца года рост цен на автомобили с пробегом может составить еще 2-7%. И такая динамика будет сохраняться до тех пор, пока спрос превышает предложение. А дефицит на "вторичке" исчезнет не ранее весны будущего года, когда может нормализоваться ситуация с доступностью новых машин.