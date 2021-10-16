Эксперт: найти автомобиль в хорошем состоянии становится все сложнее

В настоящее время существует острая нехватка новых машин, многие клиенты не готовы переплачивать или ждать свой автомобиль и все чаще обращают внимание на подержанные машины.

В результате найти на "вторичке" автомобиль в хорошем состоянии и с маленьким пробегом становится сложнее, рассказал "РГ" руководитель направления продаж автомобилей с пробегом ГК "Автомир" Юрий Савичев.

"Сложившаяся экономическая ситуация в стране приводит к увеличению срока эксплуатации автомобилей, а это не лучшим образом сказывается на качестве автопарка с пробегом. Поскольку новые автомобили становятся недоступными, многие автовладельцы решили отложить обновление автомобиля, что сокращает размер вторичного авторынка, а также автоматически повышает спрос и цены на оставшиеся предложения", - добавляет директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов.

По оценкам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, до конца года рост цен на автомобили с пробегом может составить еще 2-7%. И такая динамика будет сохраняться до тех пор, пока спрос превышает предложение. А дефицит на "вторичке" исчезнет не ранее весны будущего года, когда может нормализоваться ситуация с доступностью новых машин.