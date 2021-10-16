Эксперт рассказал, как сэкономить на комиссии при денежных переводах

Чтобы сэкономить на денежных переводах, можно воспользоваться Системой быстрых платежей, а крупные суммы выгоднее всего переводить в пределах одного банка, рассказал руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея.

Как отметил специалист, до ста тысяч рублей через СПБ можно перевести без комиссии - для этого достаточно привязать к системе номер телефона. Сделать это можно с помощью мобильного приложения банка или в отделении.

Перед переводом необходимо проверять информацию о комиссиях. В приложениях банков сумма комиссий выводится на экран перед подтверждением перевода.

Эксперт предостерег от использования личных переводов для произведения оплаты, например, при покупках в магазине - это запрещено. Предприятия, которые таким образом пытаются сэкономить, рискуют получить крупный штраф.

"Необходимо помнить, что переводы на личную карту в коммерческих целях, например оплата товаров и услуг, запрещены", - сказал Кривошея в беседе с РИА Новости.

Ранее в ЦБ РФ сообщили, что с 1 ноября максимальная комиссия при переводе через Систему быстрых платежей с банковского счета физлица на специальный счет в марткетплейсе (у оператора финансовой платформы) на сумму до 100 тыс. рублей в месяц будет равна нулю, от 100 тыс. руб. в месяц - 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. руб.