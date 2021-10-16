Гинцбург озвучил возможное название детской вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавируса для детей, которую планирует производить центр имени Гамалеи, может получить название "Спутник М", рассказал глава центра Александр Гинцбург.

Он отметил, что препарат, скорее всего, останется "Спутником", но, по аналогии с детской вакциной БЦЖ, получит букву "М", означающую "маленькие".

"Может быть, будет литера М в этой вакцине", - сказал Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Исследования вакцин от коронавируса с участием подростков уже идут. Как пояснили в Минздраве, вакцинация будет добровольной и проводиться при согласии родителей.

Ранее Гинцбург сообщил, что пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" завершены, направлены документы для постоянной регистрации препарата. Процесс может завершиться уже через несколько недель. Для потребителей ничего не изменится.

"Спутник V" стала первой в мире, получившей регистрацию, а сейчас она одобрена в 70 странах с общим населением в четыре миллиарда человек. Всего в РФ созданы и зарегистрированы пять препаратов.