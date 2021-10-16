Гинцбург: "Спутник V" может получить постоянную регистрацию через 2-3 недели

Вакцина против нового коронавируса "Спутник V" может получить постоянную регистрацию в России уже через две-три недели. Такое предположение высказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый добавил, что при получении постоянной регистрации у Центра станет меньше работы с бумагами. При этом для потребителя "ничего абсолютно не изменится", пишет ТАСС.

Напомним, накануне Александр Гинцбург сообщил, что пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" завершены. Документы направлены для постоянной регистрации препарата.

"Спутник V", разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Она одобрена уже в 70 странах мира с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник" занимает второе место в мире.