Иммунолог назвал симптомы COVID-19, при которых нужно вызвать скорую

Высокая температура, которую не удается сбить, сильные боли, трудности с дыханием и синюшность кожных покровов указывают на то, что больного COVID-19 необходимо срочно отправлять в больницу. Подобные симптомы указывают на то, что болезнь перешла в крайне опасное состояние, при котором резко повышается риск летального исхода.

- Синюшность, особенно носогубного треугольника, сильный кашель, одышка, вялость, полусонность, невозможность сконцентрировать свое внимание. Я уже не говорю про сильные боли, особенно головные, в животе, в ногах, когда тромб идет, это все признаки того, что уже нужно вызывать скорую помощь, - цитирует иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова портал URA.RU.

Чтобы не доводить до такой стадии, специалист рекомендует регулярно проверять сатурацию крови с помощью пульсоксиметра. Показатель ниже 93 также говорит о том, что пациент нуждается в госпитализации.

Иммунолог также отметил, что при дельта-штамме коронавируса заболевание может развиваться быстрее, поэтому важно внимательно отслеживать свое состояние.

Как уже писала "РГ", ранее главврач 40-й московской больницы "Коммунарка" Денис Проценко сообщил, что ситуация в инфекционных госпиталях из-за новой вспышки COVID-19 становится все более напряженной. Мутировавший коронавирус является более заразным, а наработанные в предыдущие месяцы алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно. Вместе с тем абсолютное большинство пациентов в реанимациях - люди, не прошедшие вакцинацию.