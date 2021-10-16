Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.10.2021 01:00
Рубрика: Транспорт

Юрист рассказал, как не попасть на уловки мошенников на дорогах

Текст: Ольга Игнатова
Дальние путешествия на машине редко обходятся без приключений. Колеса - самое уязвимое звено. Нагрузка на них большая, поэтому без заезда к шиномонтажникам обходится редко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Но порой на спущенном посреди дороги колесе ехать просто невозможно. Поэтому приходится обращаться к мобильным шиномонтажным бригадам. Личный опыт показал, что работают они крайне непрофессионально. Главная задача таких мастеров - воспользоваться безвыходным положением человека и вытрясти из него как можно больше денег. Так, автору этих строк ремонт лопнувшей покрышки на трассе "Дон" под Ростовом-на-Дону обошёлся в 7 тысяч рублей! И это еще со скидкой! Причем сумму ремонта шиномонтажники озвучили уже после того, как закончили работу.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Пять главных способов обмана водителей на шиномонтаже

Как не попасться на уловки горе-мастеров и не переплатить лишнего?

"В ст.10 Закона "О защите прав потребителей" сказано, что исполнитель обязан предоставить информацию о полной цене услуги до, а не после ее оказания. На это и расчет мошенников - если человек не выяснит цену услуги заранее и не потребует сначала оформить наряд-заказ, можно накрутить цену, пользуясь безвыходностью ситуации для автомобилиста. И такие истории сейчас не редкость во всех сферах выездного обслуживания", - пояснил "Российской газете" сопредседатель и руководитель юридической службы Союза потребителей России Антон Недзвецкий.

Он подчеркнул, что необоснованно завышенную цену платить не стоит. "Но если обстановка накаляется, надо звонить в полицию. Под угрозой вызова наряда полиции мошенники могут пойти на попятную и снизить требования. В крайнем случае, если остались недовольны результатом оказанной услуги, но оплатить по каким-то причинам приходится, надо требовать оформления акта сдачи-приемки оказанной услуги в двух экземплярах и в него вписать все претензии, которые имеются к исполнителю. Тогда, по возвращению домой, можно будет составить иск в суд с требованием об уменьшении стоимости оказанной услуги и возмещении убытков. Такой иск можно предъявить в суд по месту жительства, в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей", - добавил Антон Недзвецкий.

Подробности читайте в ближайших номерах "Российской газеты-Неделя".