Юрист рассказал, как не попасть на уловки мошенников на дорогах

Дальние путешествия на машине редко обходятся без приключений. Колеса - самое уязвимое звено. Нагрузка на них большая, поэтому без заезда к шиномонтажникам обходится редко.

Но порой на спущенном посреди дороги колесе ехать просто невозможно. Поэтому приходится обращаться к мобильным шиномонтажным бригадам. Личный опыт показал, что работают они крайне непрофессионально. Главная задача таких мастеров - воспользоваться безвыходным положением человека и вытрясти из него как можно больше денег. Так, автору этих строк ремонт лопнувшей покрышки на трассе "Дон" под Ростовом-на-Дону обошёлся в 7 тысяч рублей! И это еще со скидкой! Причем сумму ремонта шиномонтажники озвучили уже после того, как закончили работу.

Как не попасться на уловки горе-мастеров и не переплатить лишнего?

"В ст.10 Закона "О защите прав потребителей" сказано, что исполнитель обязан предоставить информацию о полной цене услуги до, а не после ее оказания. На это и расчет мошенников - если человек не выяснит цену услуги заранее и не потребует сначала оформить наряд-заказ, можно накрутить цену, пользуясь безвыходностью ситуации для автомобилиста. И такие истории сейчас не редкость во всех сферах выездного обслуживания", - пояснил "Российской газете" сопредседатель и руководитель юридической службы Союза потребителей России Антон Недзвецкий.

Он подчеркнул, что необоснованно завышенную цену платить не стоит. "Но если обстановка накаляется, надо звонить в полицию. Под угрозой вызова наряда полиции мошенники могут пойти на попятную и снизить требования. В крайнем случае, если остались недовольны результатом оказанной услуги, но оплатить по каким-то причинам приходится, надо требовать оформления акта сдачи-приемки оказанной услуги в двух экземплярах и в него вписать все претензии, которые имеются к исполнителю. Тогда, по возвращению домой, можно будет составить иск в суд с требованием об уменьшении стоимости оказанной услуги и возмещении убытков. Такой иск можно предъявить в суд по месту жительства, в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей", - добавил Антон Недзвецкий.

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