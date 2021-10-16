Корабль "Шэньчжоу-13" с экипажем состыковался с орбитальной станцией КНР

Пилотируемый китайский корабль "Шэньчжоу-13" с тремя космонавтами на борту успешно состыковался с основным отсеком орбитальной станции "Тяньгун" КНР. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал CGTN.

На орбиту прибыли Чжай Чжиган, который в сентябре 2008 года стал первым китайцем, вышедшим в открытый космос, женщина-космонавт Ван Япин и Е Гуанфу, для которого этот полет будет первым в карьере. После стыковки космонавты передут в отсек "Тяньхэ", где проведут как минимум 180 дней. Им предстоит провести работы с манипулятором, а также ряд научных экспериментов и задач в рамках проекта строительства станции.

Напомним, ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с пилотируемым кораблем "Шэньчжоу-13" стартовала в 19.23 мск пятницы с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Это уже вторая пилотируемая миссия в рамках строительства китайской орбитальной станции.