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16 октября 2021 г.

Распоряжение губернатора Курской области от 14 октября 2021 года № 334-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 14 октября 2021 г.
Опубликован 16 октября 2021 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 № 46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг, от 26.02.2021 № 51-рг, от 12.03.2021 № 64-рг, от 16.03.2021 № 67-рг, от 01.04.2021 № 80-рг, от 16.04.2021 № 103-рг, от 30.04.2021 № 130-рг, от 19.05.2021 № 145-рг, от 22.06.2021 № 195-рг, от 07.07.2021 № 216-рг, от 09.08.2021 № 266-рг, от 20.08.2021 № 286-рг, от 28.09.2021 № 314-рг, от 01.10.2021 № 316-рг, от 11.10.2021 № 327-рг) изменение, дополнив пунктом 241 следующего содержания:

"241. Разрешить комитету строительства Курской области и подведомственному ему ОКУ "УКС Курской области" предусмотреть увеличение аванса в размере до 70 % по государственному контракту от 30 декабря 2020 г. № 301/2020, заключенному в соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 29.12.2020 № 429-пг по объекту "Инфекционный корпус бюджетного медицинского учреждения "Курская областная клиническая больница" по адресу: г. Курск, ул. Сумская, д.45а", в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.".

Губернатор Курской области Р.Старовойт



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