Распоряжение губернатора Курской области от 15 октября 2021 года № 336-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Новости

ЦКПЗ США: Вакцинация в 11 раз снижает риск смерти из-за COVID-19 01:40
Правительство Ярославской области ушло в отставку 00:13
Въезд в США разрешат привитым лишь одобренными в стране вакцинами 15.10.2021
Музей звучащей литературы откроется в Москве 15.10.2021
Лжекоммунальщики вымогали с пенсионеров деньги за мнимую чистку вентиляции 15.10.2021
Вирусолог назвал обязательное обследование перед ревакцинацией от COVID-19 15.10.2021
Возбуждено уголовное дело по конфликту между пассажирами московского метро 15.10.2021
Захарова: Запад устраивает истерику в преддверии открытия "Северного потока-2" 15.10.2021
Россия и Швеция обсудили экономическое сотрудничество 15.10.2021
В Росгвардии Ксении Собчак посоветовали обратиться в полицию 15.10.2021
"Москоу диджитал медиа" и акционерное общество "РС-Балт" признаны иноагентами 15.10.2021
Минпромторг представил атлас низкоуглеродного и безуглеродного водорода 15.10.2021
Регулятор США отложил одобрение Moderna для подростков из-за побочных эффектов 15.10.2021
МИД Кабо-Верде: У Украины нет шансов добиться экстрадиции Поклонской 15.10.2021
ФМБА подало документы на регистрацию препарата от COVID-19 "Мир-19" 15.10.2021
МИД: Целью терактов в Афганистане является эскалация внутреннего конфликта 15.10.2021
Хавбек "Зенита" Клаудиньо заявил о готовности играть за сборную России 15.10.2021
Новак: Россия сможет занять не менее 20% мирового рынка водорода 15.10.2021
Представлена видеоплатформа VK Видео 15.10.2021
ЛНР прекращает контакты с Киевом до возвращения задержанного офицера 15.10.2021
Курс доллара упал ниже 71 рубля впервые с июля 2020 года 15.10.2021
Врач рассказал, как недостаток витаминов влияет на зрение 15.10.2021
Депутат британского парламента скончался после нападения в церкви 15.10.2021
Сенатор: Поправки о гражданстве РФ для детей от смешанных браков может внести кабмин 15.10.2021
Еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус откроются в Москве 15.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
16 октября 2021 г.

Распоряжение губернатора Курской области от 15 октября 2021 года № 336-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 15 октября 2021 г.
Опубликован 16 октября 2021 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 №46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг, от 26.02.2021 № 51-рг, от 12.03.2021 №64-рг, от 16.03.2021 № 67-рг, от 01.04.2021 № 80-рг, от 16.04.2021 № 103-рг, от 30.04.2021 № 130-рг, от 19.05.2021 № 145-рг, от 22.06.2021 № 195-рг, от 07.07.2021 № 216-рг, от 09.08.2021 № 266-рг, от 20.08.2021 № 286-рг, от 28.09.2021 № 314-рг, от 01.10.2021 № 316-рг, от 11.10.2021 № 327-рг, от 14.10.2021 № 334-рг) следующие изменения:

1) пункт 31 изложить в следующей редакции:

"31. Запретить посещение торгово-развлекательных комплексов (центров), предприятий общественного питания детьми в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых.";

2) пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"осуществлять работу в период с 00.00 до 6.00 часов, за исключением обслуживания на вынос без посещения зала обслуживания посетителей, доставки заказов;";

3) абзац первый пункта 41 заменить текстом следующего содержания:

"41. Допускается деятельность:

торговых комплексов (центров) и торгово-развлекательных комплексов (центров), предприятий и организаций, расположенных в них, за исключением объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары, зоотовары, аптек и аптечных пунктов, почтовых отделений, пунктов вакцинации;

предприятий розничной торговли непродовольственными товарами, расположенных в закрытых помещениях на территории рынков Курской области;

организаций общественного питания, за исключением организаций, осуществляющих питание в трудовых и других, в том числе детских, коллективах (при отсутствии доступа иных посетителей);

культурно-досуговых учреждений (за исключением допуска в такие учреждения во время проведения Всероссийской переписи населения 2020 контролеров полевого уровня и переписчиков Всероссийской переписи населения 2020);

фитнес-центров, бассейнов, бань, саун,

при условии допуска посетителей при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, и соответствующих одному или нескольким из следующих условий:";

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям:

предоставить отпуска работникам 65 лет и старше с 21 октября по 3 ноября 2021 года;

перевести на дистанционный режим работы работников в возрасте 60 лет и старше, и беременных женщин, не вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и не переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение последних 6 месяцев;

применить режим гибкого рабочего времени для работников.";

5) дополнить пунктом 14 следующего содержания:

"14. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей образовательных организаций, руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, руководителям образовательных организаций дополнительного образования перенести сроки каникул на период с 21 по 29 октября 2021 года.";

6) в пункте 15 слова "(Е.А. Палферова)" исключить;

7) в пункте 23 цифры "2 - 4" заменить цифрами "2 - 41".

Губернатор Курской области Р.Старовойт



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией