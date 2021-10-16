Распоряжение губернатора Курской области от 15 октября 2021 года № 336-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 №46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг, от 26.02.2021 № 51-рг, от 12.03.2021 №64-рг, от 16.03.2021 № 67-рг, от 01.04.2021 № 80-рг, от 16.04.2021 № 103-рг, от 30.04.2021 № 130-рг, от 19.05.2021 № 145-рг, от 22.06.2021 № 195-рг, от 07.07.2021 № 216-рг, от 09.08.2021 № 266-рг, от 20.08.2021 № 286-рг, от 28.09.2021 № 314-рг, от 01.10.2021 № 316-рг, от 11.10.2021 № 327-рг, от 14.10.2021 № 334-рг) следующие изменения:

1) пункт 31 изложить в следующей редакции:

"31. Запретить посещение торгово-развлекательных комплексов (центров), предприятий общественного питания детьми в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых.";

2) пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"осуществлять работу в период с 00.00 до 6.00 часов, за исключением обслуживания на вынос без посещения зала обслуживания посетителей, доставки заказов;";

3) абзац первый пункта 41 заменить текстом следующего содержания:

"41. Допускается деятельность:

торговых комплексов (центров) и торгово-развлекательных комплексов (центров), предприятий и организаций, расположенных в них, за исключением объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары, зоотовары, аптек и аптечных пунктов, почтовых отделений, пунктов вакцинации;

предприятий розничной торговли непродовольственными товарами, расположенных в закрытых помещениях на территории рынков Курской области;

организаций общественного питания, за исключением организаций, осуществляющих питание в трудовых и других, в том числе детских, коллективах (при отсутствии доступа иных посетителей);

культурно-досуговых учреждений (за исключением допуска в такие учреждения во время проведения Всероссийской переписи населения 2020 контролеров полевого уровня и переписчиков Всероссийской переписи населения 2020);

фитнес-центров, бассейнов, бань, саун,

при условии допуска посетителей при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, и соответствующих одному или нескольким из следующих условий:";

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям:

предоставить отпуска работникам 65 лет и старше с 21 октября по 3 ноября 2021 года;

перевести на дистанционный режим работы работников в возрасте 60 лет и старше, и беременных женщин, не вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и не переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение последних 6 месяцев;

применить режим гибкого рабочего времени для работников.";

5) дополнить пунктом 14 следующего содержания:

"14. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей образовательных организаций, руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, руководителям образовательных организаций дополнительного образования перенести сроки каникул на период с 21 по 29 октября 2021 года.";

6) в пункте 15 слова "(Е.А. Палферова)" исключить;

7) в пункте 23 цифры "2 - 4" заменить цифрами "2 - 41".

Губернатор Курской области Р.Старовойт







