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16.10.2021 12:10
Рубрика: Экономика

Новак назвал "хайпом" призывы политиков ЕС отказаться от газа

Текст: Евгения Думанская
За призывами европейских политиков об отказе от газа стоит нежелание признавать ошибки, которые привели к энергокризису в регионе, считает вице-премьер Александр Новак.

Он сказал, что политики могут говорить что угодно, но "экономика все равно вылезет", как это и произошло в случае с европейским газовым рынком.

Фото: istock
Новак назвал причины скачка цен на газ в Европе

"Вот те "хайпы", которые мы на сегодняшний день мы видим. Да, политики не хотят принимать там своих ошибок", - говорит вице-премьер в эфире телеканала "Россия-1".

Как отметил Новак, Россия полностью исполняет свои обязательства по всем контрактам, кроме того, в этом году на глобальные рынки отправляется на 15% больше газа, чем в прошлом.

Вице-премьер не исключил повторения ситуации с энергокризисом в Европе, если не будут приняты меры. Так, сейчас в подземных хранилищах не хватает примерно 25 миллиардов кубометров газа.

"Надо что-то с этим делать", - сказал он.

Ранее замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что нет причин винить Россию в манипулировании ценами на газ. Рекорд был достигнут 6 октября, когда биржевая цена за тысячу кубометров газа составила 1937 долларов. К середине месяца цены существенно снизились, но все еще остаются на очень высоком уровне.

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