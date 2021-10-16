Новак: Россия в 2021 году установит рекорд по потреблению газа

В этом году фиксируются рекордные показатели по потреблению газа внутри страны, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

Он отметил, что это связано с активным восстановлением экономики, маловодностью и последствиями холодной зимы. В результате потребовались дополнительные объемы газа для закачки в хранилища. При этом у России есть возможность поставлять дополнительный газ в Европу, где разразился энергокризис.

"У нас есть возможность для исполнения контрактов, если будут заявки дополнительные, безусловно, можно будет рассмотреть и дополнительно участие", - сказал Новак в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

По данным замглавы "Газпрома" Виталия Маркелова, в этом году потребление газа в России превышает объемы 2019 и 2020 годов. Объем добычи компании вырастет до 510 миллиардов кубометров, что станет рекордным уровнем за последние десять лет.