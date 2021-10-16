Новости

Роспотребнадзор: Число вторичных случаев COVID-19 выросло в два раза 13:51
В Москве построят 35 новых станций метро до конца 2024 года 13:47
На Ямале столкнулись два теплохода 13:42
Андрей Бочкарёв: Новый участок Калининско-Солнцевской линии готов более чем на треть 13:40
Более тысячи принадлежащих умершим владельцам авто задержали в Москве 13:25
Генконсульство РФ подтвердило данные о пострадавших в Турции россиянах 13:08
Новак удивлен желанием Украины покупать российский газ на 20-30% дороже 13:06
Новак: Россия в 2021 году установит рекорд по потреблению газа 12:36
Что представят белорусские ученые на выставке в Экспоцентре на Красной Пресне 12:26
Во Владикавказе после бунта в колонии возбудили дело 12:00
Посольство в Албании выясняет детали отравления россиян в сауне 11:54
Психотерапевт рассказала, как распознать постковидную депрессию 11:44
Семеро российских туристов пострадали в ДТП в Анталье 11:37
Оперштаб: в Москве выявлено 6 545 новых случаев COVID-19 11:24
Обстановка в колонии Владикавказа после беспорядков стабилизирована 11:08
В Израиле будут прививать будущих мам от COVID в первом триместре беременности 11:06
Юрист объяснил, как вернуть деньги за ремонт в новостройке 11:02
В США неизвестный открыл стрельбу во время футбольного матча 10:49
Эксперт рассказал, как сэкономить на комиссии при денежных переводах 10:13
Тест: проверьте свои знания и пройдите пробный ЕГЭ по русскому 10:00
На юго-востоке Москвы произошел пожар в призывном пункте военкомата 09:53
Экипаж МКС разбудила сирена из-за сбоя модуля "Звезда" 09:38
Россияне стали брать меньше ипотечных кредитов 09:27
В Москве арестован гражданин Израиля по делу о мошенничестве 09:09
Гинцбург озвучил возможное название детской вакцины от COVID-19 08:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
16.10.2021 12:36
Рубрика: Экономика

Новак: Россия в 2021 году установит рекорд по потреблению газа

Текст: Евгения Думанская

В этом году фиксируются рекордные показатели по потреблению газа внутри страны, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Новак: Энергокризис в Европе может повториться

Он отметил, что это связано с активным восстановлением экономики, маловодностью и последствиями холодной зимы. В результате потребовались дополнительные объемы газа для закачки в хранилища. При этом у России есть возможность поставлять дополнительный газ в Европу, где разразился энергокризис.

"У нас есть возможность для исполнения контрактов, если будут заявки дополнительные, безусловно, можно будет рассмотреть и дополнительно участие", - сказал Новак в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

По данным замглавы "Газпрома" Виталия Маркелова, в этом году потребление газа в России превышает объемы 2019 и 2020 годов. Объем добычи компании вырастет до 510 миллиардов кубометров, что станет рекордным уровнем за последние десять лет.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

Новак удивлен желанием Украины покупать российский газ на 20-30% дороже
Посольство в Албании выясняет детали отравления россиян в сауне
Во Владикавказе после бунта в колонии возбудили дело
Семеро российских туристов пострадали в ДТП в Анталье
За сутки в России подтверждено 33 208 случаев COVID-19 в 85 регионах
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию