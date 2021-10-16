Новак удивлен желанием Украины покупать российский газ на 20-30% дороже

Желание Украины продолжать покупать российский газ через реверс вызывает удивление, сказал вице-премьер Александр Новак.

В конце 2019 года Россия и Украина договорились о транзите газа до 2024 года с возможностью последующего продления контракта еще на 10 лет. При этом Киев с 2015 года не покупает российский газ напрямую, а отбирает объемы через реверс.

"Возникает вопрос, а почему вы не берете напрямую газ из Российской Федерации, тот же газ, который вы отбираете во время транзита, и, соответственно, платите за него на 20-30% дороже. Ну, это вызывает удивление", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее президент Владимир Путин назвал чушью утверждения о том, что Россия строила трубопроводы "Северный поток-1", "Северный поток-2" и "Турецкий поток" для того, чтобы обойти Украину. Как он отметил, наращивать транзит российского газа через Украину опасно, так как из-за износа ее газотранспортная система может "лопнуть совсем".