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Появился русский трейлер "Оленьих рогов" Гильермо дель Торо

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    16.10.2021, 12:48
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Searchlight Pictures Russia Фото: youtube.com/ Searchlight Pictures Russia
Фото: youtube.com/ Searchlight Pictures Russia

На YouTube-канале Searchlight Pictures Russia был представлен локализованный трейлер американо-канадо-мексиканского хоррора "Оленьи рога" - нового продюсерского проекта Гильермо дель Торо.

Фото: youtube.com/ Movie Trailers Source
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Сюжет ленты развернут в небольшом городке Антлерс, где учительница средней школы (Кери Рассел, "Американцы") пытается понять, что стоит за загадочным поведением ее ученика Лукаса (Джереми Ти Томас, "Праведные Джемстоуны"). На помощь женщине приходит ее брат-полицейский (Джесси Племонс, "Фарго"). "Расследование вынудит их столкнуться с древним злом из индейских легенд, существом, появившимся на этой земле задолго до них", - нагнетает официальный синопсис.

Автор сценария картины - Ник Антоска, шоураннер преотличной антологии "Нулевой канал". Его соавтор и постановщик - Скотт Купер ("Секретные материалы", "Черная месса"). В основе сюжета - рассказ Антоски "Тихий мальчик".

В кино - с 18 ноября.

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