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Рубрика: В мире

Пресс-секретарь рассказал о самочувствии госпитализированного Клинтона

Фото: AFP/Daniel LEAL-OLIVAS Фото: AFP/Daniel LEAL-OLIVAS
Фото: AFP/Daniel LEAL-OLIVAS

Бывший президент США Билл Клинтон, госпитализированный в Калифорнии с заражением крови, идет на поправку, но проведет в больнице еще одну ночь. Об этом в Twitter рассказал пресс-секретарь политика Анхель Уренья.

Фото: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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"Все показатели здоровья движутся в верном направлении, включая уровень лейкоцитов в крови, который значительно снизился", - цитирует РИА Новости сообщение. Уренья добавил, что президент остается на ночь в медицинском центре UC Irvine для того, чтобы "получить дополнительные антибиотики внутривенно".

Отмечается, что Клинтон продолжает пребывать в прекрасном расположении духа. Он также "глубоко признателен" за лечение и добрые пожелания, которые поступают со всей Америки и всего мира. Накануне с ним созванивался действующий президент США Джо Байден.

Напомним, 75-летний Клинтон посещал Калифорнию по делам своего фонда. Он был госпитализирован во вторник, после того как почувствовал усталость и обратился в больницу для обследования.

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