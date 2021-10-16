Пресс-секретарь рассказал о самочувствии госпитализированного Клинтона

Бывший президент США Билл Клинтон, госпитализированный в Калифорнии с заражением крови, идет на поправку, но проведет в больнице еще одну ночь. Об этом в Twitter рассказал пресс-секретарь политика Анхель Уренья.

"Все показатели здоровья движутся в верном направлении, включая уровень лейкоцитов в крови, который значительно снизился", - цитирует РИА Новости сообщение. Уренья добавил, что президент остается на ночь в медицинском центре UC Irvine для того, чтобы "получить дополнительные антибиотики внутривенно".

Отмечается, что Клинтон продолжает пребывать в прекрасном расположении духа. Он также "глубоко признателен" за лечение и добрые пожелания, которые поступают со всей Америки и всего мира. Накануне с ним созванивался действующий президент США Джо Байден.

Напомним, 75-летний Клинтон посещал Калифорнию по делам своего фонда. Он был госпитализирован во вторник, после того как почувствовал усталость и обратился в больницу для обследования.