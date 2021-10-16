Андрей Бочкарёв: Новый участок Калининско-Солнцевской линии готов более чем на треть

Новый участок Калининско-Солнцевской линии готов более чем на треть, сообщил заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Он рассказал:

"Строительная готовность нового участка "желтой" ветки составляет почти 40 процентов, монолитные конструкции станции "Пыхтино" выполнены на 58%, продолжается укладка монолита на станции "Внуково", где параллельно с началом возведения основных конструкций завершается вынос из зоны строительства сетей связи". А тоннели между станциями "Пыхтино" и "Рассказовка", по его словам, пройдены уже на 60%. Пуск этих станций намечен на 2023 году.

Как отметил генеральный директор АО "Мосинжпроект" (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций метро) Юрий Кравцов, шестиметровый тоннелепроходческий комплекс "Роза" прошел 1469 метров левого перегонного тоннеля между "Пыхтино" и "Рассказовкой", а щит "Наталья" 1110 метров правого тоннеля. Длина перегона между строящимися станциями составляет более двух километров.

"В настоящее время завершается строительство метромоста через реку Ликова между станциями "Внуково" и "Пыхтино". Осталось выполнить комплекс работ по монтажу металлоконструкций покрытия и декоративных элементов", - добавил Юрий Кравцов.

Ввод нового участка Калининско-Солнцевской ветки улучшит транспортную инфраструктуру ТиНАО, а Внуково станет первым аэропортом России, который получит свою станцию метро.