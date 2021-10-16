Более тысячи принадлежащих умершим владельцам авто задержали в Москве

Госавтоинспекция выявляет транспортные средства, регистрация которых прекращена в связи со смертью собственника.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что только в Москве в течение девяти месяцев этого года сотрудниками ДПС пресечено передвижение более тысячи ста таких автомобилей.

Водителей таких авто привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Государственные регистрационные знаки и свидетельства о регистрации изъяты и будут утилизированы.

МВД России напоминает, что после смерти собственника регистрация транспортного средства прекращается. Автомобилем можно будет пользоваться только после оформления права собственности и перерегистрации в подразделении Госавтоинспекции на нового собственника. Для этого необходимо предоставить автомобиль, свидетельство о праве на наследство, а также полис ОСАГО, оформленный на гражданина, который ставит машину на учет.