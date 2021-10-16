Правительство Ярославской области ушло в отставку

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев подписал указ об уходе в отставку регионального правительства.

"Правительство области сложило свои полномочия в соответствии с Уставом Ярославской области, - передает ТАСС комментарий пресс-службы правительства области. - Процедура предполагает продолжение исполнения должностных обязанностей председателем правительства области, его заместителями и заместителями губернатора области до формирования нового состава правительства области".

Напомним, что 12 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Дмитрия Миронова с поста главы Ярославской области, назначив его помощником главы государства. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Евраев.