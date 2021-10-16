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16.10.2021 00:13
Рубрика: Власть

Правительство Ярославской области ушло в отставку

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев подписал указ об уходе в отставку регионального правительства.

Фото: Правительство Ярославской области
Ярославцам представили нового врио губернатора Михаила Евраева

"Правительство области сложило свои полномочия в соответствии с Уставом Ярославской области, - передает ТАСС комментарий пресс-службы правительства области. - Процедура предполагает продолжение исполнения должностных обязанностей председателем правительства области, его заместителями и заместителями губернатора области до формирования нового состава правительства области".

Напомним, что 12 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Дмитрия Миронова с поста главы Ярославской области, назначив его помощником главы государства. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Евраев.

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