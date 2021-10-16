Пристававшие к девушке в метро дебоширы арестованы судом на два месяца

Трое мужчин 1985, 1991 и 1993 годов рождения, устроившие 12 октября дебош в вагоне на Таганско-Краснопресненской линии московского метро, арестованы Черемушкинским судом столицы на два месяца. То есть под стражей им придется находиться пока до 15 декабря. Об этом сообщила глава пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Всем троим предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное группой лиц". Дело находится на особом контроле столичной прокуратуры.

Напомним, конфликт произошел между станциями "Волгоградский проспект" и "Текстильщики". Трое молодых бородатых мужчин стали приставать к женщине, за нее заступились другие пассажиры. Агрессивные бородачи затеяли потасовку, но другие мужчины их вытолкнули на следующей остановке. Появившейся полиции пассажиры указали на хулиганов.