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16.10.2021 17:04
Рубрика: Культура

Российские и европейские органисты сыграют в Москве современную музыку

Текст: Северьян Цагарейшвили
В кафедральном соборе святых Петра и Павла на следующей неделе стартует новый концертный цикл: под его сводами будет звучать современная музыка для органа. Это пять концертов с участием известных европейских и российских органистов. Цикл назвали "Голоса Вселенной: орган XXI века".
Фото: предоставлено Фондом Collegium Musicum. Фото: предоставлено Фондом Collegium Musicum.
Фото: предоставлено Фондом Collegium Musicum.

Сегодня органная музыка уже прочно вошла в музыкальный репертуар Москвы, где установлено более тридцати пяти действующих органов. Программу концертов, который проводит фонд Collegium Musicum, решили посвятить музыке ХХ-ХХI веков - от авангарда 1930-х годов до наших дней. Услышать эти сочинения в пространстве храма на историческом органе 1898 года - особый опыт для музыкантов и слушателей, который непременно откроет новые тембровые и акустические возможности короля инструментов. Как объясняет директор фонда Collegium MusicumОлег Романенко:

Фото: Наталья Коньшина
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- Церковный орган в представлении большинства людей - инструмент консервативный, такая машина времени, чье звучание переносит в прошлое. Но почти вся самая радикальная органная музыка рождалась в церкви. Уверяю вас, это прорыв в иную реальность, а каждый концерт - потрясение.

В концерте-открытии "Голосов Вселенной" (24 октября) выступит Даниэль Сальвадор, титулярный органист Папской Базилики святого Михаила в Мадриде. За один вечер он исполнит все органные сочинения Дьёрдя Лигети. Именно Лигети - автор музыки к блокбастерам Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года" и "Сияние" - совершил революцию в восприятии органа в XXвеке, и по сей день его сочинения звучат как послания из космических глубин.

18 декабря органистка Марианна Высоцкая представит программу "Органные фрески: от Мессиана до наших дней" - антологию органной музыки последнего столетия, где будут представлены и классики (Мессиан, Лангле и Пярт), и современные зарубежные композиторы (Кампо и Яманучи), и отечественные авторы (Шнитке, Кикта и Караев). Впервые в России прозвучит пьеса "Love" Дмитрия Смирнова, ушедшего прошлой весной от коронавируса.

"Вселенную" продолжит композитор и органист Игорь Гольденберг: 6 февраля он исполнит сочинения крупнейших композиторов французской органной школы, вернется к ранним истокам современной музыки - Айвзу и Скрябину, а также представит собственные сочинения.

Фото: ООО "ЭМСИ"
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Самая неординарная программа цикла прозвучит 7 апреля. Четырехчасовые "Медитации на органе" - это размышление об архитектурных свойствах музыки и музыкальных свойствах архитектуры на примере органа. "Звук и тишина, свободно раскрывающиеся в пространстве и времени", - так описывает свою концертную инсталляцию немецкая органистка и композитор Эва-Мария Хубен.

Весь цикл завершится концертом "Organum novum: 50 звуковых лет". Швейцарский органист Илья Фёлльми-Кудрявцев представит целый набор сочинений, созданных для органа в последние пятьдесят лет. Все они, кроме известной пьесы Джона Кейджа "Souvenir", никогда не звучали в России. Среди авторов этих сочинений - органист кафедрального собора в Берне Даниэль Глаус, британец Майкл Финнисси и один из титанов современной музыки Хайнц Холлигер.

Подробнее о программах этого цикла можно узнать на сайте.

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