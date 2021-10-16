Чиновника из ЕАО будут судить из-за разрушения дамбы

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершили расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщается на сайте СК.

Речь идет о случае с земляной водооградительной дамбой в селе Ленинское. В сентябре прошлого года на ее участке произошла авария. Вода из озера Быково прорвалась через сооружение и затопила придомовые участки, "захватив" и несколько улиц села. Общий ущерб следователи оценили почти в 1,95 миллиона рублей.

При этом предотвратить происшествие было вполне возможно. Как сообщили в СК, "начальник управления народного хозяйства и жизнеобеспечения населения администрации Ленинского муниципального района был обязан, но не обеспечил соблюдение обязательных требований при эксплуатации гидротехнического сооружения". На втором участке дамбы отсутствовали затворы и задвижки водовыпусков, что и привело к аварии.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу и теперь уголовное дело готовится к направлению в суд. По ходатайству следствия на имущество обвиняемого наложен арест.