Новости

В канадском Калгари вооруженный мачете мужчина напал на прохожих 04:50
В России разработали изменения в ПДД для электросамокатов и гироскутеров 04:30
В Дагестане в ДТП с пассажирским автобусом погибли 4 человека 04:18
Чиновника из ЕАО будут судить из-за разрушения дамбы 03:29
Корабль "Шэньчжоу-13" с экипажем состыковался с орбитальной станцией КНР 03:10
В НАСА сообщили подробности инцидента с потерей ориентации МКС 02:40
Вице-премьер Оверчук: РФ и США не удовлетворены нынешними отношениями 02:18
Пресс-секретарь рассказал о самочувствии госпитализированного Клинтона 01:56
ЦКПЗ США: Вакцинация в 11 раз снижает риск смерти из-за COVID-19 01:40
Правительство Ярославской области ушло в отставку 00:13
Въезд в США разрешат привитым лишь одобренными в стране вакцинами 15.10.2021
Музей звучащей литературы откроется в Москве 15.10.2021
Лжекоммунальщики вымогали с пенсионеров деньги за мнимую чистку вентиляции 15.10.2021
Вирусолог назвал обязательное обследование перед ревакцинацией от COVID-19 15.10.2021
Возбуждено уголовное дело по конфликту между пассажирами московского метро 15.10.2021
Захарова: Запад устраивает истерику в преддверии открытия "Северного потока-2" 15.10.2021
Россия и Швеция обсудили экономическое сотрудничество 15.10.2021
В Росгвардии Ксении Собчак посоветовали обратиться в полицию 15.10.2021
"Москоу диджитал медиа" и акционерное общество "РС-Балт" признаны иноагентами 15.10.2021
Минпромторг представил атлас низкоуглеродного и безуглеродного водорода 15.10.2021
Регулятор США отложил одобрение Moderna для подростков из-за побочных эффектов 15.10.2021
МИД Кабо-Верде: У Украины нет шансов добиться экстрадиции Поклонской 15.10.2021
ФМБА подало документы на регистрацию препарата от COVID-19 "Мир-19" 15.10.2021
МИД: Целью терактов в Афганистане является эскалация внутреннего конфликта 15.10.2021
Хавбек "Зенита" Клаудиньо заявил о готовности играть за сборную России 15.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
16.10.2021 03:29
Рубрика: Происшествия

Чиновника из ЕАО будут судить из-за разрушения дамбы

Текст: Инесса Доценко

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершили расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщается на сайте СК.

После прорыва дамбы в ЕАО ввели режим ЧС

Речь идет о случае с земляной водооградительной дамбой в селе Ленинское. В сентябре прошлого года на ее участке произошла авария. Вода из озера Быково прорвалась через сооружение и затопила придомовые участки, "захватив" и несколько улиц села. Общий ущерб следователи оценили почти в 1,95 миллиона рублей.

При этом предотвратить происшествие было вполне возможно. Как сообщили в СК, "начальник управления народного хозяйства и жизнеобеспечения населения администрации Ленинского муниципального района был обязан, но не обеспечил соблюдение обязательных требований при эксплуатации гидротехнического сооружения". На втором участке дамбы отсутствовали затворы и задвижки водовыпусков, что и привело к аварии.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу и теперь уголовное дело готовится к направлению в суд. По ходатайству следствия на имущество обвиняемого наложен арест.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО

Главное сегодня

Гинцбург: Начались испытания вакцины сразу от нескольких вирусов
Захарова: Запад устраивает истерику в преддверии открытия "Северного потока-2"
В России разработали изменения в ПДД для электросамокатов и гироскутеров
В НАСА сообщили подробности инцидента с потерей ориентации МКС
ФМБА подало документы на регистрацию препарата от COVID-19 "Мир-19"
В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в университете
Суд отправил ректора "Шанинки" под домашний арест