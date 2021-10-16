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16.10.2021 11:08
Рубрика: Происшествия

Обстановка в колонии Владикавказа после беспорядков стабилизирована

Текст: Анна Юркова (Северная Осетия)

Ситуация в исправительной колонии № 1 во Владикавказе, где накануне заключенные устроили беспорядки, стабилизирована и взята под контроль. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСИН России.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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"Ни среди сотрудников, ни среди осужденных пострадавших нет, - отметили в ведомстве. - Сейчас на территории учреждения работают сотрудники УФСИН, прокуратуры и Следственного комитета. Для установления причин и всех обстоятельств случившегося в регион вылетела комиссия ФСИН России во главе с заместителем директора ФСИН России, генерал-лейтенантом внутренней службы Рустамом Степаненко".

Как ранее сообщала "РГ", бунт вспыхнул на территории ИК-1 во Владикавказе вечером 15 октября. В нем, по разным источникам, приняли участие от 200 до 600 заключенных. По данным ФСИН все началось после того, как сотрудники колонии попытались провести плановые обыски в штрафном изоляторе. Двое осужденных отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО, отказались подчиниться требованиям, а затем начали призывать других заключенных к учинению беспорядков, ссылаясь на беспредел со стороны сотрудников колонии. Поддавшись на провокацию, узники сломали оборудование и ограждение, разбили видеокамеры.

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