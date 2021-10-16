Россияне погибли в сауне албанского отеля спустя час после приезда

Тела четырех граждан России обнаружили в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая в пятницу вечером. Они прибыли на место примерно за час до трагедии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Я несколько раз пытался сообщить им, что заказанные напитки и фрукты готовы. Когда мне так никто и не ответил, я зашел в сауну. Один из них лежал в шезлонге, двое на скамейке, а четвертый сидел, свесив ноги в бассейн. Они все задохнулись", - цитирует Albanian Daily News администратора гостиницы.

По данным издания, в отель заселилась семья из России. Речь идет о родителях и их дочери с мужем в возрасте от 31 до 58 лет.

Полиция проводит расследование инцидента. Предполагается, в том числе, проверить техническое состояние сауны.