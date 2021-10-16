Сколько можно ездить с просроченными водительскими правами

Казалось бы - простейший вопрос: когда можно и нужно менять водительские права, и что для этого следует сделать. Однако в этой теме существует несколько подводных камней.

Сразу расставим точки над i - последним днем действия водительских прав является указанная на них дата. К примеру, если в документе обозначено, что он действует до 1 сентября 2022 года, то уже 2 сентября 2022 года права утратят юридическую силу, и управление автомобилем с таким документом будет приравнено к езде без прав, за что, согласно статье 12.7 КоАП РФ, предусмотрен административный штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей.

Кроме того, если собственник автомобиля передаст его человеку без водительских прав, то сам заплатит штраф в 30 тысяч рублей, а транспорт будет задержан и эвакуирован на штрафстоянку. Наконец, если водитель сел за руль после лишения прав, ему грозит штраф уже в 30 тысяч рублей, или 15 суток ареста, или обязательные работы на 100-200 часов.

Помимо истечения срока действия водительских прав, обратиться за новыми придется, если владелец меняет имя или фамилию, действующий документ пришел в негодность из-за износа или повреждения, при изменении медицинских показаний или появления медицинских ограничений к управлению (например, если ухудшается зрение), при поступлении заявления об утрате или хищении водительского удостоверения и, наконец, согласно недавно внесенным изменениям в закон просто по желанию водителя.

К примеру, многие меняют документ, поскольку с 2020 года в России начали выдавать водительские права нового образца с дополнительными надписями на французском и английском языках и часто не указывают это обстоятельство как причину.

Как бы то ни было, возникает резонный и ключевой вопрос - когда лучше всего поменять права, чтобы не иметь проблем с законом и не осложнять себе жизнь. Чтобы избежать форс-мажоров, логично начать решать вопрос за один-два месяца до истечения срока действия ВУ. При этом есть принципиальный момент - согласно изменениям в законе, если замена прав происходит с предоставлением свежей медицинской справки (по форме № 003-В/у), то документ выдается сроком на 10 лет.

В противном случае срок окончания действия прав переносится со старого образца. Иными словами, если права завершают свое действие через три года, то новые права без медсправки выдадут именно на эти оставшиеся три года. В то же время, если вы решите поменять права буквально через день после из выдачи, - пожалуйста: приложите свежую медсправку, и получите новый документ сроком действия ровно 10 лет.

Пересдавать экзамен в обоих случаях при этом не нужно. Придется лишь оплатить госпошлину. Что же касается медсправки по форме № 003-В/у, помните, что она действует лишь 12 месяцев со дня выдачи.

Есть и еще одна тонкость, связанная с международным водительским удостоверением, действующим, как известно, три года с момента оформления. Если срок действия вашего национального водительского удостоверения истек или, скажем, вы его потеряли, международное удостоверение также станет недействительным.

То, что процесс оформления новых прав затянется, можно не опасаться. В отделении ГИБДД вам поменяют или восстановят права буквально в день обращения. На прием в ГИБДД можно записаться заранее на портале Госуслуг, на mos.ru и на портале "Автокод". Пожалуй, удобнее и выгоднее всего оформить права через Госуслуги. Заполняете анкету, выбираете время и место обмена прав, а госпошлину платите на сайте со скидкой 30%.

В центрах "Мои документы" новые водительские удостоверения выдадут через 9 календарных дней, при этом скидки, как на портале Госуслуг, не предусмотрено - придется оплатить госпошлину в полном объеме. Кроме того, предварительно необходимо будет выяснить, предлагают ли конкретный МФЦ рассматриваемую услугу. Для этого нужно зайти на официальный сайт учреждения, выбрать свой регион, город и узнать, какие именно услуги оказывает ближайший центр.