Отзывы о Renault Logan: когда ожидания совпадают с бюджетом

Не устанем повторять, что румыно-французский Logan для России стал культовым автомобилем по одной единственной причине. Именно Logan массово пересадил отечественных автолюбителей с "Жигулей" на иномарки, одновременно доказав, что если захотеть, то сделать надежный и недорогой европейский автомобиль можно. Первое поколение модели отличалось удивительной выносливостью, но, увы, особым комфортом не блистало. А вот Renault Logan II предстал уже и с приличным дизайном, и с улучшенной эргономикой, и с неплохим набором опций. Оценили ли все это реальные владельцы?

Сразу сделаем лирическое отступление, поскольку мониторинг отзывов о Renault Logan показал главное - подавляющее большинство владельцев этой машины изначально понимали, что они покупают одну из самых недорогих иномарок российского рынка, а потому никаких завышенных ожиданий в сообщениях практически не прослеживается. Это резко отличается, например, от отзывов про кроссоверную гамму Renault, где потенциальные и порой реальные покупатели ждут от машин повадок и комфорта чуть ни премиум-класса.

И, кстати, Logan cтал первой моделью, которая настолько ярко и наглядно разделил отзывы на столичные и региональные. Если вы открываете описание, где количество плюсов превалирует над минусами, значит с вероятностью 99,9% это сообщение из Сургута, Калуги, Челябинска, Брянка, Иркутска, Екатеринбурга, Казани или Симферополя. Как только вы видите критический отзыв, что в машине все не так, значит владелец живет в Москве. Если почти все не так, значит отзыв из Питера.

За что хвалят

Renault Logan первого поколения. Фото: пресс-служба Renault

Трудно в это поверить, но немалое количество описаний Logan II начинается с похвалы дизайнерам, которые сделали второе поколение реально приятным взору автомобилем. С одной стороны, на фоне "Логана" первого поколения, который просто обтесали по краям топором и рубанком, любая машина красивая. С другой, даже в бюджетном сегменте внешний вид имеет значение, а потому заморочки Renault с поиском художественного стиля даже самой недорогой модели и правда можно признать плюсом.

Второй отмечаемый позитивный фактор - простор в салоне и багажнике, а также богатый опционал. Тут надо, конечно, делать поправку на класс, размер и бэкграунд новоиспеченных хозяев. Нередко сравнение идет с 15-летней "Приорой", а потому не упирающиеся в спинки передних кресел коленки задних пассажиров и штатная навигация для водителя уже воспринимаются как предшествующий премиуму уровень комфорта.

Третий и один из главных факторов - всеядная подвеска с хорошим клиренсом. Это фишка Renault, ради которой многие Logan и покупают. Достоинство подтверждается абсолютно, поскольку 9 из 10 владельцев отмечают абсолютное равнодушие "Логана" к разбитым российским дорогам и достойный дорожный просвет для езды на российскую провинциальную дачу.

Выносливость, дешевизна эксплуатации и простота ремонта окончательно подкупают небогатого россиянина. Logan заводится в 30-градусный мороз, потребляет не более 10 литров, а ТО у официального дилера стоит в пределах 5-10 тысяч рублей - параметры содержания, конкурирующие с современными "Ладами", очень часто не оставляют выбора. Найти дешевле европейскую машину с добротными характеристиками в России сегодня невозможно.

За что критикуют

Двигатель Renault Logan отвечает требованиям далеко не всех владельцев. Фото: Борис Захаров/РГ

Не престижный. Да, многие владельцы отмечают тот факт, что на дороге "Логан" не очень-то уважают, а соседи по гаражу посмеиваются, что за такие деньги можно было бы купить 15-летнюю "Тойоту" и "горя не знать". Хозяева народного "француза" относятся к такому положению дел с нисхождением: мол, за то, что машина годами не доставляет никаких эксплуатационных проблем, можно и простить.

Претензии к интерьеру и эргономике. Больше всего достается передним не самым удобным креслам и минимальному набору благ - тут кто к чему привык. Само собой, в поле критики слабая шумоизоляция, подтекающие уплотнители дверей, жесткий пластик, начинающий со временем поскрипывать, и прочие нюансы бюджетного авто.

Третий блок претензий касается ездовых характеристик и прежде всего возможностей двигателей. Больше всего достается базовому 82-сильному агрегату, которого "Логану" предсказуемо не хватает, благо подавляющее большинство владельцев ездит на "механике". Выбравшие с этим мотором тупой "робот" горько плачут по ночам, надеясь только на удачную перепродажу машины.

К динамике 102-сильного 16-клапанного мотора у хозяев претензий обычно нет, зато есть вопросы к коробкам передач. Покупатели механики часто жалуются на недостаток 6-ой ступени на трассе, а владельцы древних "автоматов" сетуют на их нерасторопность.

Выводы

Renault Logan II неприхотлив, что обеспечивает его "работой" в такси и правоохранительных органах. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Renault Logan II - одна из тех машин, которая в подавляющем большинстве случаев полностью соответствует ожиданиям владельцев относительно потраченных денег, а потому количество критических отзывов минимальное. Повторимся, большая часть хозяев хвалят машину за выносливость, дешевизну эксплуатации и минимально необходимый набор всех благ, а ругают за бюджетность, непрестижность и недостатки эргономики. На круг, выражаясь языком самих владельцев, "быстро окупающий себя и неубиваемый ишачок для российской провинции".