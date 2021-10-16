США не собираются отказываться от провокаций у морских границ РФ

В субботу эту ситуацию прокомментировал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В своем телеграм-канале депутат написал, что наша страна не оставляет подобные действия без реакции. "Ответные меры всегда будут жесткими, профессиональными и соразмерными", - подчеркнул Слуцкий. Он высказал сожаление, что Вашингтон "не оставляет попыток провокаций вблизи российских границ, а вместо извинений мы слышим мантры о соблюдении международного права".

Свою порцию таких "мантр" 16 октября распространило командование Тихоокеанского флота США. Там не усмотрели нарушений американским эсминцем международных правил в Японском море поблизости от территориальных вод России. Было сказано, что экипаж корабля всего-то проводил рутинные операции в международных водах Японского моря и готовился к проведению полетов палубной авиации. А вот российский корабль (его американцы на собственный манер назвали эсминцем класса "Удалой") приблизился к Chafee на расстояние 65 ярдов - примерно 59,5 метров.

Дальше - больше. Командование Тихоокеанского флота США утверждает, что хотя Россия выпустила международное уведомление для летчиков и мореплавателей (NOTAM/NOTMAR) о закрытии данного района Японского моря для учений, на момент инцидента оно, дескать, еще не вступило в силу. Потом следовал вывод: Chafee все время действовал в соответствии с международными правилами и обычаями. США продолжат действовать на море и в небе везде, где это разрешено международным правом.

Когда читаешь такие заявления, создается впечатление, что американские военные штампуют их под копирку. И озвучивают всякий раз, когда корабли или самолеты США устраивают провокации у границ России на Черном или Балтийском море, в районах российского Дальнего Востока или в Арктической зоне. В американских заявлениях меняются только географические привязки да названия участвующей в инцидентах военной техники.

Авторы этих отписок спокойно идут даже на откровенную ложь. Взять, к примеру, утверждение, что район проведения совместного российско-китайского учения "Морское взаимодействие-2021" в момент инцидента еще не был закрыт для судоходства. Убедиться в том, что это не так, легко даже по видеорепортажам, которое наше телевидение вело в тот день с артиллерийских стрельб в Японском море. А само российско-китайское учение, к слову, началось 14 октября, то есть за сутки до устроенной эсминцем ВМС США провокации.

Имеет смысл напомнить, как вообще развивались тогда события. Итак, в минувшую пятницу во второй половине дня Минобороны РФ сообщило, что 15 октября около 17:00 по местному времени эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней находится в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам России и предпринял попытку пересечения нашей государственной границы.

"Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота, находившийся в данном районе, по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости подобных действий. Американский корабль был также уведомлен, что находится в районе, закрытом для судоходства в связи с проведением артиллерийских стрельб в рамках проходящего с 14 по 17 октября совместного российско-китайского учения "Морское взаимодействие-2021", - рассказали в ведомстве.

После полученного предостережения эсминец США вместо того, чтобы изменить курс и уйти подальше от закрытого района, поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлету вертолета с палубы корабля. В мореходной практике такие действия означают невозможность изменения курса и скорости. Вот и Chafee явно не собирался отворачивать от нашей госграницы в заливе Петра Великого.

"Действуя в рамках международных правил мореплавания, БПК "Адмирал Трибуц" взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод, - сообщили в Минобороны РФ. - Эсминец УРО Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17:50 отвернул на обратный курс, когда до БПК "Адмирал Трибуц" оставалось менее 60 метров".

Действия экипажа эсминца Chafee ВМС США в нашем военном ведомстве назвали грубым нарушением Международных правил предупреждения столкновения судов в море и российскоамериканского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года.

Несколькими часами позже из нашего военного ведомства пришло новое сообщение. Там было сказано, что вечером в пятницу в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России пригласили атташе по вопросам обороны при посольстве Соединенных Штатов Америки в Москве. "Представителю вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого, - проинформировали в ведомстве. - Также военному атташе указано на непрофессиональные действия экипажа эсминца Chafee ВМС США, грубо нарушившего Международные правила предупреждения столкновения судов в море (МППСС-72) и положения российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года".

Между тем экипаж большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" продолжает выполнять задачи в Японском море. На ход российско-китайского учения "Морское взаимодействие-2021" инцидент с эсминцем ВМС США Chafee также не повлиял. Так что какой бы цели ни добивались американцы своей провокацией, они ее явно не достигли.