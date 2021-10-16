В АТОР рассказали о пострадавших в ДТП в Турции российских туристах

Попавшие в ДТП в турецкой Анталье российские туристы находятся в хорошем состоянии, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе.

Ранее стало известно, что авария с участием туристического автобуса произошла в районе населенного пункта Манавгат. Пострадали семь туристов и гид, который их сопровождал. По предварительным данным, причиной ДТП стали погодные условия, из-за которых водитель не справился с управлением. Идет расследование.

Как рассказала Ломидзе в беседе с РИА Новости, всех пострадавших доставили в ближайшее медучреждение.

"Их состояние оценивают как хорошее", - добавила она.

Информацию о пострадавших туристах подтвердили и в российском Генконсульстве. Там заявили, что жизням россиян ничего не угрожает.