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Рубрика: Общество

В НАСА сообщили подробности инцидента с потерей ориентации МКС

Потеря ориентации в пространстве Международной космической станции (МКС) продолжалась полчаса и не представляла угрозы для экипажа. Об этом сообщает НАСА.

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК "Энергия" / РИА Новости
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По данным американского космического ведомства, в течение 30 минут управлявшие полетом восстановили контроль над станцией, которая сейчас в стабильном положении. Экипаж в это время бодрствовал и "не подвергался никакой опасности", пишет РИА Новости.

Отмечается также, что НАСА и "Роскосмос" совместно работают над выяснением причин происшествия. В НАСА подчеркнули, что возвращение "Союз МС-18" с киноэкипажем на борту на Землю планируется в прежние сроки.

Напомним, МКС ненадолго потеряла ориентацию при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18". Позже ориентацию в пространстве восстановили с помощью двигателей российского сегмента станции. В "Роскосмосе" отметили, что потеря ориентации не угрожала экипажу и МКС. Руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил космонавтам, что станция развернулась на 57 градусов, но в этом не было ничего страшного.

Сейчас на борту МКС находятся космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий, Петр Дубров и Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

Общество Космос В мире США

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