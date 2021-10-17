Американской журналистке указали на невнимательность при беседе с Путиным

Американская журналистка телеканала CNBC Хедли Гэмбл, которая была модератором пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя", не слушала переводчика президента России Владимира Путина в ходе беседы с ним. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Зарубин отметил, что Гэмбл невнимательно отнеслась к разговору с Путиным, порой даже не дослушивая его переводчика. На странное поведение журналистки обращал внимание и сам Путин. Он отметил, что она красивая женщина, но у него было ощущение, что она его не слушала.

После пленарного заседания "Российской энергетической недели" Путин также дал Гэмбл отдельное интервью.