Эксперты развеяли пять мифов о самозанятости

Миф 1: самозанятым нельзя работать по найму
Самозанятость можно совмещать с работой по трудовому договору. Например, если вы педагог в школе, то совершенно легально можете получать дополнительный доход как самозанятый репетитор, фотограф или копирайтер.
При этом некоторые работодатели обязывают сотрудников уведомлять о том, что они ведут деятельность в той же сфере, отмечают эксперты.
Миф 2: самозанятость сложно оформить
Для оформления самозанятости не требуется собирать справки и документы, ездить в налоговую. Стать самозанятым можно онлайн не выходя из дома.
Миф 3: самозанятые не могут работать с компаниями
Часто юридическим лицам и ИП выгодно и удобно работать с самозанятыми гражданами, особенно если дело касается непрофильных задач. Например, у небольшой кофейни сломался холодильник. Управляющему заведения проще найти самозанятого мастера, который починит технику уже на следующий день, и получить электронный чек от самозанятого на сумму оплаты.
При этом нужно учитывать, что в этом случае налог на доход самозанятого составит 6% (при работе с физлицами - 4%).
Миф 4: у самозанятых ограниченная сфера деятельности
Налог на профессиональный доход, действительно, предполагает ряд ограничений по деятельности. Так, самозанятый не может заниматься перепродажей товаров (но может продавать товары собственного производства) и работать по агентскому договору. Самозанятый также не может продавать подакцизные товары или товары, которым нужны специальные разрешения.
Все ограничения можно уточнить в законе №422-ФЗ. Однако сфера деятельности остается широкой от преподавания и оказания юридических услуг до выгула собак.
Самозанятым может стать практически любой гражданин России и Евразийского экономического союза. Кроме России в ЕАЭС входят Республика Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия. Достаточно иметь ИНН РФ.
Миф 5: налог платится с любого поступления на карту
Налогом будут облагать только те поступления, на которые были сформированы чеки. Самозанятый может получать доход и наличными, главное - сформировать чек.