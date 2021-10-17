Эксперты развеяли пять мифов о самозанятости

Количество самозанятых в России, по данным ФНС, превысило 3,1 млн человек. Эксперты сервисов СберУслуги и Свое Дело развеяли самые распространенные мифы об относительно новой форме занятости в России.

Миф 1: самозанятым нельзя работать по найму

Самозанятость можно совмещать с работой по трудовому договору. Например, если вы педагог в школе, то совершенно легально можете получать дополнительный доход как самозанятый репетитор, фотограф или копирайтер.

При этом некоторые работодатели обязывают сотрудников уведомлять о том, что они ведут деятельность в той же сфере, отмечают эксперты.

Миф 2: самозанятость сложно оформить

Для оформления самозанятости не требуется собирать справки и документы, ездить в налоговую. Стать самозанятым можно онлайн не выходя из дома.

Миф 3: самозанятые не могут работать с компаниями

Часто юридическим лицам и ИП выгодно и удобно работать с самозанятыми гражданами, особенно если дело касается непрофильных задач. Например, у небольшой кофейни сломался холодильник. Управляющему заведения проще найти самозанятого мастера, который починит технику уже на следующий день, и получить электронный чек от самозанятого на сумму оплаты.

При этом нужно учитывать, что в этом случае налог на доход самозанятого составит 6% (при работе с физлицами - 4%).

Миф 4: у самозанятых ограниченная сфера деятельности

Налог на профессиональный доход, действительно, предполагает ряд ограничений по деятельности. Так, самозанятый не может заниматься перепродажей товаров (но может продавать товары собственного производства) и работать по агентскому договору. Самозанятый также не может продавать подакцизные товары или товары, которым нужны специальные разрешения.

Все ограничения можно уточнить в законе №422-ФЗ. Однако сфера деятельности остается широкой от преподавания и оказания юридических услуг до выгула собак.

Самозанятым может стать практически любой гражданин России и Евразийского экономического союза. Кроме России в ЕАЭС входят Республика Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия. Достаточно иметь ИНН РФ.

Миф 5: налог платится с любого поступления на карту

Налогом будут облагать только те поступления, на которые были сформированы чеки. Самозанятый может получать доход и наличными, главное - сформировать чек.