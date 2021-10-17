Hyundai Solaris и Kia Rio с пробегом дорожают сильнее других

Эксперты отмечают высокий рост цен на подержанные Hyundai Solaris (+4,3%, 610 тысяч рублей) и Kia Rio (+3,3%, 620 тысяч рублей), которые и без того являются самыми дорогими в топ-10 бестселлеров на вторичном рынке. А вот хэтчбек Lada Samara 114 стал исключением из правил - его средняя цена в отчетный период не изменилась, составив 100 тысяч рублей.

Как отмечает руководитель направления продаж автомобилей с пробегом ГК "Автомир" Юрий Савичев, подержанные Hyundai Solaris и Kia Rio дорожают сильнее других из-за повышенного спроса на эти модели как в сегменте новых автомобилей, так и, как следствие, на вторичном рынке. Они себя хорошо зарекомендовали и являются одними из самых популярных иномарок.

"В дальнейшем умеренный рост вторичного авторынка, скорее всего, продолжится, хотя количество предложений пока еще остается на низком уровне. При этом по мере нормализации ситуации рост цен на автомобили с пробегом замедлится, но вот снижения стоимости ждать вряд ли стоит. Если говорить о ценовых и возрастных сегментах, то наиболее ликвидными на "вторичке" являются автомобили до 3 лет с одним владельцем и минимальным пробегом", - резюмирует эксперт.