Новости

Минюст США подтвердил экстрадицию венесуэльского дипломата Сааба 15:50
Картины с обнаженными телами из музеев Вены можно увидеть в сети OnlyFans 15:48
Песков назвал пророческими заявления Путина 15:45
В Великобритании из-за энергокризиса останавливают поезда 15:28
Посол РФ в Лондоне сообщил о готовности запуска "Северного потока-2" 15:25
Названы города с самым значительным ростом цен на жилье 15:23
На учении "Защитники дружбы" военные РФ и Египта десантируют людей и технику 15:11
Умер бывший сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов 15:05
Патриарх Кирилл прилетел в Орел и освятил храм при Академии ФСО 14:59
Во Франции снимают новых "Трех мушкетеров" 14:55
В Керчи открыли мемориал в память о жертвах трагедии в колледже 14:41
Песков рассказал о сложностях в общении Путина и Зеленского 14:40
Песков рассказал, будет ли президент ревакцинироваться от коронавируса 14:17
Посольство РФ подтвердило гибель четырех россиян в Албании 14:12
В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Зеленского 14:07
В Петербурге прошла панихида по министру МЧС РФ Евгению Зиничеву 13:53
Самолет с патриархом Кириллом на борту не смог вылететь в Орел из-за тумана 12:55
Оперштаб: В Москве выявлено 6 740 новых случаев COVID-19 12:52
Исмаилов заявил, что потерял сознание во время боя с Минеевым 12:40
В Тыве с 1 ноября ужесточат антиковидные ограничения 12:33
Экс-сотрудника Минобороны осудили на пять лет за крупную взятку 12:31
Российские школьники победили в международной олимпиаде по математике 12:09
Петербургские студенты собрали действующую модель экзоскелета 11:57
Мясников назвал самый опасный для здоровья безалкогольный напиток 11:45
Бизнес стал меньше тратить на защиту работников от COVID-19 11:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
17.10.2021 15:48
Рубрика: Культура

Картины с обнаженными телами из музеев Вены можно увидеть в сети OnlyFans

Текст: Наталья Соколова
Сусанна — картина голландского художника Рембрандта Сусанна — картина голландского художника Рембрандта
Сусанна — картина голландского художника Рембрандта

Ведущие музеи Вены - Альбертина, Музей истории искусств, Музей естественных наук, музей Леопольда - переселили фото с картинами известных авторов, где есть изображения обнаженного тела, из Facebook и Instagram в сеть OnlyFans. Об этом сообщает Венское бюро по туризму.

Фото: Jack Taylor/Getty Images
Изрезанный шредером рисунок Бэнкси продали за $25,4 млн

Политика первых двух сетей не предполагает публикацию обнаженного тела, даже если это всемирно известные работы Эгона Шиле, Рихарда Герстля, Коломана Мозера, Амедео Модильяни. Платформа для взрослых OnlyFans, единственная в мире, в отличие от других не блокирует фото ню. Как пишет газета The Guardian, в июле галерее Альбертина пришлось заводить новый аккаунт в Тик Токе. Из-за публикации работ японского фотографа Нобуеси Араки, на которых была изображена голая женская грудь, прежний аккаунт был заблокирован.

В 2019 году сеть Istagram решила, что публикация картин с обнаженными Питера Пола Рубенса нарушает правила платформы, которые запрещают любые изображения обнаженной натуры - даже те, которые являются "художественными или творческими по своей природе".

Facebook заблокировал аккаунт музея Леопольда из-за публикации автопортрета Эгона Шиле, где художник изображен ню. А в 2018 году Facebook удалил фотографию статуэтки Венеры Виллендорфской с обнаженной грудью и чреслами, которая хранится в Музее естественной истории Вены. Статуэтке неизвестного автора палеолита около 25 тыс. лет, но сеть признала ее порнографией.

Культура Арт Актуальное искусство Общество СМИ и соцсети

Главное сегодня

Песков рассказал о сложностях в общении Путина и Зеленского
Володин предложил отзывать Нобелевскую премию мира за нарушения прав
За сутки в России подтверждено 34 303 случая COVID-19 в 85 регионах
Для автобусов без ремней безопасности введут ограничение скорости
Пушков высмеял угрозы Украины "задавить" Россию по инциденту в Черном море
Почему нужно идти на выставку Премии Кандинского
Классика: лучшие концерты недели