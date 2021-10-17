Картины с обнаженными телами из музеев Вены можно увидеть в сети OnlyFans

Ведущие музеи Вены - Альбертина, Музей истории искусств, Музей естественных наук, музей Леопольда - переселили фото с картинами известных авторов, где есть изображения обнаженного тела, из Facebook и Instagram в сеть OnlyFans. Об этом сообщает Венское бюро по туризму.

Политика первых двух сетей не предполагает публикацию обнаженного тела, даже если это всемирно известные работы Эгона Шиле, Рихарда Герстля, Коломана Мозера, Амедео Модильяни. Платформа для взрослых OnlyFans, единственная в мире, в отличие от других не блокирует фото ню. Как пишет газета The Guardian, в июле галерее Альбертина пришлось заводить новый аккаунт в Тик Токе. Из-за публикации работ японского фотографа Нобуеси Араки, на которых была изображена голая женская грудь, прежний аккаунт был заблокирован.

В 2019 году сеть Istagram решила, что публикация картин с обнаженными Питера Пола Рубенса нарушает правила платформы, которые запрещают любые изображения обнаженной натуры - даже те, которые являются "художественными или творческими по своей природе".

Facebook заблокировал аккаунт музея Леопольда из-за публикации автопортрета Эгона Шиле, где художник изображен ню. А в 2018 году Facebook удалил фотографию статуэтки Венеры Виллендорфской с обнаженной грудью и чреслами, которая хранится в Музее естественной истории Вены. Статуэтке неизвестного автора палеолита около 25 тыс. лет, но сеть признала ее порнографией.