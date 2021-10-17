Медики оценили состояние вернувшегося с МКС киноэкипажа

Состояние киноэкипажа, вернувшегося с МКС, после приземления оценено как удовлетворительное, сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства.

В воскресенье на Землю вернулись космонавт Олег Новицкий с киноэкипажем в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко.

Медицинское обеспечение посадки осуществлялось силами ФМБА России, врачами Центра подготовки космонавтов, полетным врачом экипажа и сотрудниками Института медико-биологических проблем РАН. Советник руководителя ФМБА Вячеслав Рогожников в интервью Первому каналу заявил, что участники космического полета Юлия Перисильд и Клим Шипенко значительно лучше перенесли 12 дней невесомости на МКС, чем предполагалось.

На вертолетах экипаж в сопровождении медработников ФМБА доставлен в аэропорт города Караганда, откуда самолетами ГК "Роскосмос" ФГБУ "НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина" будет доставлен в Звездный городок для прохождения реабилитации после космического полета.