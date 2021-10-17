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17.10.2021 11:45
Рубрика: Общество

Мясников назвал самый опасный для здоровья безалкогольный напиток

Текст: Василий Кошкин

Сладкая газировка представляет наибольшую опасность для здоровья человека. Она может провоцировать диабет, ожирение и даже онкологические заболевания, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Фото: iStock
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"Это действительно путь к большому нездоровью, начиная с остеопороза и заканчивая онкологией и болезнями сердца", - пояснил Мясников.

По его словам, наименее вредна для человека обычная вода. Но даже ее необходимо употреблять лишь во время жажды, подчеркнул специалист.

В свою очередь, кофе способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени, добавил Мясников. Зеленый чай обладает противоонкологическим действием.

Ранее американские ученые выяснили, что регулярное употребление сладких напитков - газировки, соков, энергетиков - увеличивает риск раннего рака толстой кишки в два раза. По словам онколога Елены Смирновой, риск возрастает почти на треть, если сладкие напитки на регулярной основе употребляет подросток. "Причем риск не снижается, если он перестает пить такие напитки во взрослом возрасте", - отметила врач.

Пагубное влияние сладких напитков можно объяснить увеличением количества опасных штаммов бактерий в кишечнике, развитием ожирения и местного воспаления в стенке кишки.

Общество Здоровье

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