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17.10.2021 15:50
Рубрика: В мире

Минюст США подтвердил экстрадицию венесуэльского дипломата Сааба

Текст: Диана Ковалева

Минюст США подтвердил экстрадицию венесуэльского дипломата Алекса Сааба из Кабо-Верде в США. Он предстанет перед американским судом уже в понедельник, сообщила представитель ведомства Николь Навас Оксман.

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"Я могу подтвердить, что Алекс Сааб был экстрадирован из Кабо-Верде в США, он предстанет перед судом по обвинительному заключению 2019 года в Южном округе Флориды", - цитирует РИА Новости Оксман.

Она отметила, что экстрадиция прошла в соответствии с законами Кабо-Верде и вердиктом суда.

Вашингтон обвиняет Сааба в том, что он якобы отмывал деньги в пользу правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Дипломата арестовали в Кабо-Верде 12 июня 2020 года в рамках совместной операции властей страны и Интерпола. В минувшую субботу его экстрадировали в США.

Власти Венесуэлы назвали произошедшее похищением. В Каракасе подчеркнули, что Сааб имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника.

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