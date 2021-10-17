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17.10.2021 07:15
Рубрика: ПДД

Минтранс и МВД предложили ввести новые дорожные знаки

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Минтранс и МВД России разработали и предложили ввести новые дорожные знаки и разметку. Они будут обозначать места зарядки электромобилей, запрет движения для автобусов и диагональные пешеходные переходы, сообщает РИА Новости.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Ведомства уже подготовили соответствующий проект постановления. Согласно документу, о станциях зарядки электромобилей должна будет информировать специальная табличка.

Также проектом предусмотрен дорожный знак "Движение автобусов запрещено". Он будет распространяться на все автобусы, кроме маршрутных и школьных.

Новый вид дорожной разметки в проекте обозначает диагональный пешеходный переход.

Также Минтранс и МВД предложили совместить знак "Въезд запрещен" с табличками "Вид транспортного средства" и "Время действия".

Кроме того, по мнению ведомств, следует немного изменить действие уже существующих знаков. Так, в знак "Остановка запрещена" предложено добавить возможность уменьшения зоны действия при помощи установки знаков "Зона регулируемой стоянки" и "Парковка (парковочное место)". Также может быть увеличен интервал времени перестановки на три часа - 21-24 вместо 19-21 - для знаков "Стоянка запрещена по нечетным числам месяца" и "Стоянка запрещена по четным числам месяца".

#ПДД