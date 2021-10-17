Отзывы о Volkswagen Polo: как "немец" стал в России народным

Есть расхожее мнение, что собака всегда похожа на своего хозяина. С автомобилями, видимо, также. В очередной раз штудируя отзывы владельцев, самые скупые и односложные описания оказались в разделе Volkswagen и модели Polo Sedan в частности. Очень многие из них представляют собой варианты известной рекламной фразы "квадратиш, практиш, гуд". Неужели владельцам самого популярного в России Volkswagen нечего рассказать про свою машину?

На самом деле, конечно же, рассказать есть что: как это часто бывает с автомобилями известных марок, разработанными "специально для России", у многих владельцев часто не стыкуется образ бренда, созданный в голове, с тем, что автопроизводитель реально представляет покупателю. Polo Sedan - один из ярчайших тому примеров.

Если немного упростить, то автомобильные компании среднего ценового уровня, давно и плотно работающие в России, поняли главное: если хочешь максимально расширить аудиторию, то есть сбыт и, как следствие, загрузку местного завода, то нужно конкурировать с "Жигулями". Собственно, в той или иной степени к этому пришли все европейские и корейские масс-бренды, включая Volkswagen.

Polo Sedan - продукт не столько для России, сколько для развивающихся рынков в целом. Так европейцы политкорректно называют тех, у кого нет денег массово покупать их чистокровные Golf и Passat. Поэтому берется некая заготовка, подтесывается напильником под вкусы местного рынка, из пыльных закромов достаются непроданные детали от машин прошлых поколений и все это по принципу "на грош пятаков" довольно качественно собирается в единое целое.

Проблема как обычно одна: покупатели в Polo Sedan чаще всего хотели бы видеть недорогой Passat, а видят правильную и добротную условно немецкую "Приору", что у многих и вызывает желание высказаться в интернете.

Позитив

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Тут можно сразу сказать, что это подавляющее большинство отзывов. Машина нравится владельцам и строгим консервативным стилем, и конструктивной простотой, которую недорого обслуживать, и вышколенной эргономикой, и достаточным уровнем оснащения, и поведением на дороге - многие так и пишут, что придраться не к чему, даже спустя несколько лет эксплуатации. Это одновременно и правда, и неправда.

Само собой, педанты-немцы из Volkswagen делали машину строго по той схеме, в которой негатив будет сведен к минимуму: Polo Sedan - продукт жесткого расчета, в котором нет места эмоциям.

С другой стороны, подобные позитивные отзывы как обычно выдают печальный бэкграунд новоиспеченных владельцев Volkswagen: типичное начало фразы "Вот наконец-то мы и поменяли наш ВАЗ-2107, 2108, 2110, а также Daewoo Matiz, Nexia, Lanos и т.д. на новый кредитный "Фольксваген".

Ключевое в этой фразе - новый Volkswagen. Как правило, это еще говорит о том, что отзыв пишется из региона. Дело в том, что в провинции до сих пор крайне сильна притча из 90-х о том, что машин на самом деле существует только две - это Toyota и Volkswagen. Перепродать в какой-нибудь Карелии, например, Peugeot или Fiat в принципе невозможно, только если доплатить покупателю. Зато за Volkswagen через 5-8 лет гарантированно выстроится очередь из менее успешных соседей по гаражу. Так что покупка "немца" на фоне отсутствия в гамме Toyota столь же недорогой модели - это максимальная остаточная стоимость и фактически инвестиция в будущее.

Еще один блок позитивных отзывов, тесно связанный с предыдущими выводами - описание новоиспеченных хозяек Polo Sedan, для которых эта машина стала первой. Уже эмоциональный рефрен таких отзывов тоже почти везде одинаковый: "Машина отличная, потому что она наконец-то только моя! Мне не надо ее выпрашивать у отца\брата\мужа\парня и т.д.". Почему нередко этой первой машиной оказывается не самый женский Polo Sedan? Все по той же самой причине: отец\брат\муж\парень просто покупают (советуют купить) самого дешевого на рынке "немца", потому что самый дешевый "японец" в полтора раза дороже. Всё.

Негатив

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Владельцы, которые чаще остальных пишут про Polo Sedan негатив, тоже четко делятся на две группы. Первая из них, как не трудно догадаться - это те, кто пересел на "Поло" с более старых, но более престижных авто. Хозяева 10-15 летних седанов D-класса вроде "Мондео" в расстройстве от того, что комфорт, динамика и размеры не соответствуют тому, к чему они привыкли.

А вот вторая группа жалующихся - неожиданно - это снова бывшие владельцы "Жигулей", те самые, которые ожидали купить мини-Passat, но подешевле. Главная претензия - Polo Sedan отличается в лучшую сторону от Lada не настолько сильно, насколько хотелось бы. У таких хозяев и мотор "немцы" слишком задушили, и греется он дольше, и клиренс у "Приоры" был больше, и в кирзовых сапогах не сесть - все сразу пачкается, и дворники разные и дорогие, и лампочек подсветки в салоне мало, и фары с китайским ксеноном на "Девятке" светили лучше и т.д. Тут, как говорится, без комментариев.

Если выделять объективную конкретику, то основные недостатки Volkswagen Polo Sedan связаны с экономией. У машины жесткий салонный пластик, который со временем начинает скрипеть. Не самая лучшая шумоизоляция. Не самая лучшая покраска кузова, которая с годами может отшелушиться. Не самые современные опции. Не самые дорогие комплектующие, которые владельцам порой приходится менять на доработанные. Ну и не самый выдающийся двигатель 1.6, который в дореформенном виде мог доставить в том числе и технические проблемы.

Выводы

В целом, повторимся, большинство покупателей Polo Sedan устраивает. Одних - потому что это был новый Volkswagen, других - потому что он объективно обладает продуманным комплексом плюсов, которые на фоне цены перекрывают имеющиеся минусы.

В среднем, это был типичный бюджетник уважаемого бренда, полный компромиссов, но исправно выполняющий обязанности хорошей рабочей лошадки. Возможно потому и многие отзывы на эту машину настолько немногословны: "Простой, добротный и недорогой немец", - ни убавить, ни прибавить.