Почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать кузов перед нанесением пены

Мойки самообслуживания во время пандемии стали гораздо популярнее, чем до ее начала, и уже оказывают серьезную конкуренцию традиционным контактным и бесконтактным мойкам. Разбираемся, как самому помыть автомобиль максимально эффективно.

Вода, как известно, это природный растворитель. Неудивительно, что в головах у многих засел, как им кажется, единственно "правильный" алгоритм мойки - сначала пролил кузов водой, затем нанес пену, потом смыл ее вместе с грязью. При желании цикл повторяется. Однако на самом деле сбивать грязь "Керхером" на первом этапе мойки следует лишь в редких случаях - например, когда машина серьезно загрязнена после езды по бездорожью или не посещала мойку неделями и даже месяцами, из-за чего на кузове образовался мощный грязевой налет.

Во всех других случаях начинать с бомбардировки кузова "Керхером" не только не полезно, а иногда даже вредно! Например, если машина переносила кузовной ремонт и особенно если он делался кустарно, то давление воды из форсунки пистолета на мойках самообслуживания (а речь идет о величине от 110 бар до 180 бар) может спровоцировать смывание лака.

В том числе поэтому мойку следует в большинстве случаев начинать не с обмывки кузова, а с нанесения на него активной пены. Есть и дополнительная причина - если смыть с кузова водой часть налета, концентрация активного вещества на грязной поверхности снизится. Значительный объем пены будет, грубо говоря, быстрее стекать на землю, не задерживаясь на кузовных панелях.

Кроме того, важна методика нанесения пены. Моющий состав следует разбрызгивать плавными движениями, перемещая пистолет снизу вверх, а не наоборот. В таком случае свежий раствор задержится на максимально большой площади кузова и концентрация активного вещества будет больше. Достаточно 30 секунд, чтобы оно отработало, но лучше подержать пену на кузове минуту - две.

Смывать слой следует непременно теплой (иными словами, не холодной и не горячей) водой. Так агрессивное воздействие на лакокрасочное покрытие будет минимизировано. Перемещать пистолет надо уже наоборот сверху вниз, начиная с крыши. Нельзя при этом разгонять пену с одного угла в другой, нужно последовательно пройти все кузовные участки по периметру.

Дальнейшие действия зависят от того, будете ли вы наносить на кузов воск. Если нет, моем машину, двигаясь от водительской стороны в направлении пассажирской или от заднего стекла в направлении лобового еще раз. Если же решили потратиться на этап воскования, достаточно однократного смыва пены. Нанесение воска, кстати, рекомендуется в том числе потому, что он обеспечивает кузову дополнительную защиту от грязи, пыли и химических реагентов. А кроме того, ускоряет последующую сушку и практически исключает образование на кузове разводов. И, наконец, воск погасит активность химикатов, оставшихся на кузове. И, кстати, воск может наноситься на кузов движениями пистолета в любом направлении.

На финальном этапе моем кузов деминерализованной водой, сдобренной веществом, которое позволяет машине быстрее обсохнуть. При таком алгоритме сушить машину не потребуется. Впрочем, вытирать кузов тряпками и микрофиброй не рекомендуется в любом случае. Если вы решили пропустить этап сушки (речь идет не о фенах, а об использовании вещества, которое позволяет машине быстрее обсохнуть), то гораздо разумнее воспользоваться водосгоном или дворником. Иначе велика вероятность, что после мойки на кузове останутся разводы. В любом случае на все вышеописанные процедуры можно потратить не более 7-10 минут.